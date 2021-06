Les visiteurs sont priés de planifier leur visite pour s'assurer de vivre une expérience sécuritaire et agréable.

AULAC, NB, le 18 juin 2021 /CNW/ - Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation, offrent aux Canadiennes et Canadiens des espaces où profiter des bienfaits que procure le plein air pour la santé mentale et physique ainsi que des possibilités de découvrir l'histoire, tout en respectant les directives des experts en santé publique.

À partir du samedi 19 juin, le lieu historique national du Fort-Beauséjour - Fort-Cumberland est heureux d'accueillir les visiteurs pour la saison estivale 2021.

La santé et la sécurité des visiteurs, des employés et de l'ensemble de la population canadienne sont de la plus haute importance pour Parcs Canada. Avant votre visite, il y a quelques points à ne pas oublier :

Planifiez. Le site Web de Parcs Canada contient des renseignements détaillés sur les emplacements ouverts, sur ce à quoi s'attendre, sur la façon de préparer une visite et sur les services offerts. Pour le moment, bien que le centre d'accueil et le musée soient ouverts au fort avec certaines restrictions, veuillez noter que seules les toilettes portatives extérieures sont disponibles aux visiteurs du site. N'oubliez pas de consulter le site Web du lieu historique national avant votre voyage.

Le site Web de Parcs Canada contient des renseignements détaillés sur les emplacements ouverts, sur ce à quoi s'attendre, sur la façon de préparer une visite et sur les services offerts. Pour le moment, bien que le centre d'accueil et le musée soient ouverts au fort avec certaines restrictions, veuillez noter que seules les toilettes portatives extérieures sont disponibles aux visiteurs du site. N'oubliez pas de consulter le site Web du lieu historique national avant votre voyage. Respectez les restrictions de voyage et les conseils des experts en santé publique. Nous devons tous faire notre part pour limiter la propagation de la COVID-19 et assurer la sécurité de chacun. Il est important de toujours respecter les restrictions de voyage, même lors de la visite de lieux historiques nationaux, de parcs nationaux et d'aires marines nationales de conservation. Au lieu historique national du Fort-Beauséjour - Fort-Cumberland, nous exigeons le port du masque dans tous les espaces intérieurs, y compris la Casemate britannique et le centre d'accueil ainsi que tout autre endroit où il n'est pas possible d'assurer la distanciation physique.

Nous devons tous faire notre part pour limiter la propagation de la COVID-19 et assurer la sécurité de chacun. Il est important de toujours respecter les restrictions de voyage, même lors de la visite de lieux historiques nationaux, de parcs nationaux et d'aires marines nationales de conservation. Au lieu historique national du Fort-Beauséjour - Fort-Cumberland, nous exigeons le port du masque dans tous les espaces intérieurs, y compris la Casemate britannique et le centre d'accueil ainsi que tout autre endroit où il n'est pas possible d'assurer la distanciation physique. Faites des choix prudents. Choisissez des activités qui correspondent à votre niveau d'expérience afin d'éviter de vous blesser et/ou de vous perdre, pour contribuer à réduire au minimum les demandes imposées aux équipes d'intervention d'urgence, de recherche et sauvetages ainsi qu'au système de soins de santé.

Choisissez des activités qui correspondent à votre niveau d'expérience afin d'éviter de vous blesser et/ou de vous perdre, pour contribuer à réduire au minimum les demandes imposées aux équipes d'intervention d'urgence, de recherche et sauvetages ainsi qu'au système de soins de santé. Soyez autosuffisant . Préparez une trousse comprenant des produits d'hygiène supplémentaires tels que du désinfectant pour les mains, du savon, des masques ou des couvre-visages, des sacs à ordures et une nappe. Vous devez être prêt à apporter votre eau et votre nourriture.

. Préparez une trousse comprenant des produits d'hygiène supplémentaires tels que du désinfectant pour les mains, du savon, des masques ou des couvre-visages, des sacs à ordures et une nappe. Vous devez être prêt à apporter votre eau et votre nourriture. Ne laissez aucune trace. Aidez-nous à garder ce lieu spécial en jetant tous vos déchets dans les poubelles réservées à cette fin ou en les ramenant chez vous.

Aidez-nous à garder ce lieu spécial en jetant tous vos déchets dans les poubelles réservées à cette fin ou en les ramenant chez vous. Respectez la vie sauvage. Renseignez-vous sur la flore et la faune au lieu historique national du Fort-Beauséjour - Fort-Cumberland avant de vous y rendre. N'oubliez pas de ne jamais nourrir les animaux sauvages, de leur laisser l'espace dont ils ont besoin, de respecter les fermetures et de tenir votre animal de compagnie en laisse en tout temps.

De plus amples renseignements et des conseils pour assurer une visite sécuritaire et agréable sont disponibles sur le site Web de Parcs Canada à : https://www.pc.gc.ca/fr/voyage-travel/securite-safety/covid-19-info/covid-19-visite-visit.

Citations

« Au cours de la dernière année, tellement de Canadiennes et Canadiens ont profité des bienfaits pour la santé et le mieux-être que procure le temps passé à l'extérieur et dans la nature. J'ai moi aussi saisi toutes les occasions d'être à l'extérieur. Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation offrent à la population canadienne d'innombrables possibilités de se rapprocher en toute sécurité de la nature et de l'histoire, tout en suivant les directives des autorités de santé publique pour limiter la propagation de la COVID-19. J'envisage avec plaisir la saison 2021, alors que les sites de Parcs Canada nous permettent de profiter du plein air et de créer des souvenirs inoubliables près de la maison au lieu historique national du Fort-Beauséjour - Fort-Cumberland. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

« Nous avons vraiment de la chance d'avoir le lieu historique national du Fort-Beauséjour - Fort-Cumberland dans notre arrière-cour. Tout au long de la pandémie, il a permis aux membres de la collectivité de s'échapper pour aller marcher sur les traces de l'histoire et faire l'expérience du plein air. Tandis que nous continuons à rester près de chez nous pour limiter la propagation de la COVID-19, j'encourage les électeurs à explorer ce trésor local. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Ministre des Affaires intergouvernementales et Membre du Parlement de la circonscription Beauséjour

« Pour Parcs Canada, la santé et le mieux-être des visiteurs, des employés et de l'ensemble de la population canadienne sont de la plus haute importance. L'équipe Parcs Canada travaille fort pour offrir une expérience sécuritaire, propre et saine au lieu historique national du Fort-Beauséjour - Fort-Cumberland et tous peuvent jouer un rôle important. Les visiteurs devraient faire tous les efforts possibles pour planifier à l'avance, respecter les restrictions de voyage et les directives des experts de la santé publique, faire des choix prudents et ne pas laisser de trace quand ils visitent des sites extérieurs. En travaillant ensemble, nous pouvons nous assurer que tous vivent une agréable saison 2021 en toute sécurité. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

Les faits en bref

Les trésors naturels et culturels administrés par Parcs Canada dans l'isthme de Chignectou se situent dans la Réserve de biosphère de Fundy de l'UNESCO. Quel meilleur endroit pour profiter du NOUVEL ajout de Parcs Canada à son programme du Pique-nique parfait que le Fort-Beauséjour - Fort-Cumberland ? Grâce aux partenaires locaux du restaurant Flyaway , situé au Irving Big Stop d' Aulac , les visiteurs peuvent profiter de la vision Parcs Canada de la restauration « à emporter ». Il suffit de passer votre commande à l'avance, ramasser votre sac de pique-niques fraîchement préparé, choisir votre lieu et savourer votre repas ! Le pavillon de l'abri de pique-nique du Fort Beauséjour, les étendues herbeuses du site et le parc d'observation situé à Beaubassin - Fort Lawrence offrent des vues panoramiques à couper le souffle des marais de Tantramar.

, situé au d' , les visiteurs peuvent profiter de la vision Parcs Canada de la restauration « à emporter ». Il suffit de passer votre commande à l'avance, ramasser votre sac de pique-niques fraîchement préparé, choisir votre lieu et savourer votre repas ! Le pavillon de l'abri de pique-nique du Fort Beauséjour, les étendues herbeuses du site et le parc d'observation situé à Beaubassin - offrent des vues panoramiques à couper le souffle des marais de Tantramar. Du 19 juin au 6 septembre , les visiteurs du Fort-Beauséjour - Fort-Cumberland pourront découvrir - et se rapprocher - du lieu historique national en visitant le musée et les artefacts du fort, et en réservant une visite guidée personnalisée de cette fortification unique en forme d'étoile, y compris une casemate britannique authentique.

, les visiteurs du Fort-Beauséjour - Fort-Cumberland pourront découvrir - et se rapprocher - du lieu historique national en visitant le musée et les artefacts du fort, et en réservant une visite guidée personnalisée de cette fortification unique en forme d'étoile, y compris une casemate britannique authentique. Le programme Xplorateurs de Parcs Canada offre aux enfants de 6 à 11 ans une merveilleuse occasion de découvrir le fort avec leur famille à l'aide d'activités amusantes et uniques. Les livrets Xplorateurs sont disponibles au centre d'accueil du Fort-Beauséjour - Fort-Cumberland et sont fournis gratuitement avec l'entrée.

gratuitement avec l'entrée. Dans le cadre du Festival by the Marsh de la municipalité de Sackville , des acteurs locaux présenteront une pièce de théâtre entièrement montée du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare à l'intérieur des ruines historiques du fort. Pour de plus amples renseignements et pour commander des billets, veuillez consulter le site Web suivant : www.festivalbythemarsh.ca (disponible en anglais seulement).

de la municipalité de , des acteurs locaux présenteront une pièce de théâtre entièrement montée du Songe d'une nuit d'été de à l'intérieur des ruines historiques du fort. Pour de plus amples renseignements et pour commander des billets, veuillez consulter le site Web suivant : www.festivalbythemarsh.ca (disponible en anglais seulement). Tout au long de l'année, le Fort-Beauséjour - Fort-Cumberland offre un lieu exceptionnel pour observer les étoiles en soirée et pour photographier la nature. Les « jeunes de cœur » ne voudront pas oublier leur cerf-volant, car la brise fraîche de la baie de Fundy et les grands espaces verts du site en font l'endroit idéal pour profiter de cette activité.

Cette année marque le 350 e anniversaire de l'établissement des Acadiens à Beaubassin.

anniversaire de l'établissement des Acadiens à Beaubassin. L'application Parcs Canada simplifie encore plus la planification d'un voyage pour les personnes qui visitent pour la première fois les sites de Parcs Canada partout au pays. Les visiteurs peuvent désormais trouver un contenu « Initiation au camping » dans l'application et obtenir de l'information sur le matériel de camping adéquat, des conseils et des recettes. Les visiteurs peuvent même planifier l'itinéraire complet de leur voyage et créer un aide-mémoire pour le camping.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Isabelle Comeau, Agente, Partenariats, engagement et communications, Unité de gestion du nord du N.-B. / Parc national Kouchibouguac, 506-850-7344, [email protected]; Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected]

Liens connexes

www.pc.gc.ca