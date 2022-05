Préparez-vous à créer des souvenirs inoubliables en découvrant la nature et en vous imprégnant de l'histoire

TERRITOIRE DU TRAITÉ N° 1, ST. ANDREWS, MB, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Lower Fort Garry accueillera avec plaisir les visiteurs pour la saison estivale 2022. Les guides expérimentés de Parcs Canada attendent les visiteurs pour leur faire remonter le temps et leur faire vivre l'époque florissante de la traite des fourrures, dans les années 1850, par des expériences sensorielles!

En plus des visites autoguidées et spécialisées, tout un éventail d'activités nouvelles et repensées sera offert à Lower Fort Garry cet été. Avec l'aide de nos sympathiques interprètes en costume d'époque, les visiteurs peuvent préparer du chocolat chaud à l'ancienne, découvrir le forgeron qui sommeille en eux, s'essayer à la fabrication d'authentiques bougies du XIXe siècle, et bien plus encore! Ceux qui s'interrogent sur les tâches quotidiennes des habitants du fort à l'époque où il bourdonnait d'activité pourront découvrir les techniques traditionnelles de traitement de la laine et de tannage de la fourrure, et la cuisine sur feu de bois, qui seront présentées chaque semaine. Des démonstrations d'armes anciennes seront également organisées pour montrer aux visiteurs les types d'armes utilisées au fort. Elles culminent avec le bruit retentissant et le panache de fumée odorante qui accompagnent le tir à la poudre noire.

Tout au long de la saison, Lower Fort Garry est ravi d'offrir également un certain nombre de présentations culturelles autochtones, dont une soirée spéciale avec Ian Ross, l'auteur de Joe from Winnipeg; une projection du film Nous n'étions que des enfants..., suivie d'une séance de questions-réponses avec Lisa Meeches; des démonstrations de tissage traditionnel de nattes en jonc et de paniers en rameaux de saule avec Chris Wabie, qui a participé à la construction des wigwams à Gabeshiwin, le campement du site, l'été dernier.

L'Agence Parcs Canada est fière de poursuivre la commémoration annuelle du Traité no 1, qui aura lieu le 3 août. Cet événement rend hommage aux liens anciens qui unissent les Premières Nations de la région et le lieu historique Lower Fort Garry, où le Traité no 1 a été signé il y a plus de 150 ans. Lors de cette journée, toute la population est invitée à venir s'informer sur les traités et sur l'histoire autochtone du site.

Lower Fort Garry fournit le cadre parfait où vivre des expériences mémorables, en toute sécurité. Que les visiteurs souhaitent vivre une aventure emballante, faire des activités amusantes pour toute la famille, profiter d'une occasion d'explorer la nature et l'histoire ou simplement s'évader du quotidien, d'innombrables expériences uniques sauront répondre à leurs attentes.

La santé et la sécurité des visiteurs et des employés sont de la plus haute importance. C'est pourquoi Parcs Canada continue de suivre les conseils, les directives et les exigences des autorités et des experts en santé publique afin de limiter la propagation de la COVID-19. Le gouvernement du Manitoba a levé toutes les restrictions sanitaires liées à la COVID-19. Toutefois, le personnel continuera à porter le masque et à nettoyer régulièrement les surfaces souvent touchées afin d'assurer le bien-être et la sécurité des visiteurs.

Le site Web de Parcs Canada contient des renseignements détaillés sur ce à quoi les visiteurs peuvent s'attendre, sur la façon de préparer leur visite, sur les frais applicables et sur les services pouvant être offerts à la date de leur visite. Les visiteurs sont priés de planifier leur séjour en consultant le site Web de Parcs Canada avant de partir, de suivre les conseils des experts en santé publique et de respecter toute la signalisation et les directives des employés de Parcs Canada.

Citations

« En tant que Canadiens et Canadiennes, nous avons la chance de vivre dans un pays qui offre des paysages variés et une riche histoire. Chacune des aires protégées du réseau de sites de Parcs Canada est une porte d'entrée idéale pour découvrir et mieux connaître le patrimoine naturel et culturel du Canada et pour s'en rapprocher. À l'approche de l'été, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à aller explorer des endroits comme le lieu historique national de Lower Fort Garry, en marchant sur les traces de l'histoire et en profitant des importants bienfaits physiques et mentaux du plein air. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« L'Agence Parcs Canada est fière de proposer aux visiteurs des expériences enrichissantes et de grande qualité, à l'échelle du pays. L'équipe de Parcs Canada travaille assidûment pour que chaque personne reparte avec des souvenirs inoubliables. Nous sommes ravis d'accueillir les nouveaux visiteurs et les habitués de Lower Fort Garry, cette saison, pour leur faire vivre des moments mémorables et découvrir tout ce que cet endroit unique a à offrir. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

Les faits en bref

Sur la rive ouest de la rivière Rouge, à 30 km au nord de Winnipeg , le robuste fort en pierre de Lower Fort Garry marque un tournant dans l'histoire du Canada avec la signature du Traité n° 1, le premier des traités numérotés. Le fort était le siège de la Compagnie de la Baie d'Hudson et une plaque tournante pour les trappeurs des Premières Nations et les commerçants de la Compagnie de la Baie d'Hudson qui ont contribué à bâtir l'Ouest canadien moderne. Datant des années 1830, les bâtiments originaux sont encore là, entourés de murs de calcaire et fidèlement restaurés par Parcs Canada.





, le robuste fort en pierre de Lower Fort Garry marque un tournant dans l'histoire du avec la signature du Traité n° 1, le premier des traités numérotés. Le fort était le siège de la Compagnie de la Baie d'Hudson et une plaque tournante pour les trappeurs des Premières Nations et les commerçants de la Compagnie de la Baie d'Hudson qui ont contribué à bâtir l'Ouest canadien moderne. Datant des années 1830, les bâtiments originaux sont encore là, entourés de murs de calcaire et fidèlement restaurés par Parcs Canada. Vous vous déplacez à bord d'un véhicule électrique? Des bornes de recharge pour véhicules électriques sont à la disposition des visiteurs qui viennent profiter du site de Lower Fort Garry. Elles se trouvent dans l'aire de stationnement du centre d'accueil, où elles sont clairement indiquées.





Vous voulez un passeport hors du commun vers la nature, l'histoire et l'aventure? La carte d'entrée Découverte de Parcs Canada procure un accès illimité pendant une année entière à plus de 80 destinations partout au pays. Les visiteurs peuvent acheter leur carte d'entrée Découverte de Parcs Canada en ligne, sur place et auprès des détaillants partenaires partout au pays.





Arrêtez-vous à la boutique du centre d'accueil pour vous procurer un souvenir de votre visite. Tous les revenus générés par les achats faits à Lower Fort Garry financent des programmes et des initiatives de conservation dans la région.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Jodi Duhard, Agente, relations publiques et communications, Parcs Canada, 431-996-6758, [email protected]