Le libéral André A. Morin et Québec réclame des solutions adaptées aux régions en matière d'immigration temporaire

QUÉBEC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - En marge d'un important rassemblement de représentants économiques de plusieurs régions manufacturières du Québec, venus réclamer une stratégie durable d'immigration de travailleurs étrangers temporaires, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration, André A. Morin, a appuyé leurs revendications lors d'un point de presse tenu à leurs côtés, à l'Assemblée nationale, aujourd'hui.

Rappelant que l'immigration économique est spécifiquement sous la responsabilité du gouvernement du Québec, le député libéral de l'Acadie a dénoncé l'improvisation de la CAQ qui ne répond pas aux besoins des régions en matière de travailleurs étrangers. C'est pourquoi il estime que la mise en place de solutions adaptées aux différentes régions doit se faire en concertation avec celles-ci.

M. Morin a également profité de l'occasion pour rappeler l'engagement de son chef, Pablo Rodriguez, annoncé cette fin de semaine, de créer un ministère de l'Emploi, de l'Immigration et de la Solidarité sociale afin de justement mieux convenir aux besoins économiques de chacune des régions. Selon eux, le mur-à-mur appliqué par le gouvernement caquiste, sans égard aux réalités régionales, nuit sérieusement à leur développement économique.

« Chaque région a sa propre réalité économique et, par conséquent, des besoins de main-d'œuvre différents. La méthode du mur-à-mur de la CAQ en matière d'immigration est donc inefficace et laisse les entrepreneurs dans une situation intenable. Depuis plus d'un an je réclame du gouvernement caquiste une planification de l'immigration avec les régions. Il est urgent de régionaliser la planification en tenant compte des indicateurs économiques des régions. Des forums régionaux sont essentiels, ce qui permettra de mettre sur pied une stratégie nationale pour la régionalisation de l'immigration. »

- André A. Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration

« Nos collègues travailleurs étrangers temporaires ne sont pas une solution de remplacement, mais un levier de stabilité et de prospérité pour nos régions et pour l'économie du Québec. »

- François-Xavier Bonneville, propriétaire de Lepage Millwork, de Rivière-du-Loup

