Les ordinateurs portables LG gram 2024 offrent des capacités d'IA haute performance et une connectivité innovante grâce à l'application « LG gram Link »

SÉOUL, South Korea, le 27 déc. 2023 /CNW/ - LG Electronics (LG) élargit sa série LG gram en 2024 pour offrir aux consommateurs une plus grande sélection de choix percutants, y compris le nouveau LG gram Pro. Alliant puissance et portabilité à la perfection, les ordinateurs portables ultralégers de la série LG gram offrent à la fois des spécifications haut de gamme, une conception exceptionnellement fine et durable et une autonomie de batterie d'une journée entière. Tous les modèles 2024 sont dotés des dernières fonctions alimentées par l'IA de l'application LG gram Link, qui simplifient les tâches telles que le partage de fichiers, le transfert de photos et la mise en miroir de l'écran sur les appareils LG gram, Android et iOS.

Grâce à sa conception ultramince et ultralégère, le LG gram Pro offre une portabilité exceptionnelle, un style élégant et une performance supérieure. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

LG gram Pro et LG gram Pro 2 en 1

Les ordinateurs portables LG gram Pro (modèles 16Z90SP et 17Z90SP), les meilleurs de leur catégorie, sont équipés d'un processeur IntelMD CoreMC Ultra à architecture hybride, d'un disque SSD NVMe et PCIe à 4 canaux et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 30501. Les nouveaux ordinateurs portables LG gram Pro intègrent également IntelMD AI Boost, l'unité de traitement neuronal d'Intel capable de gérer des charges de travail d'IA sans connexion réseau.

En outre, les nouveaux modèles LG gram sont équipés de l'application LG gram Link, qui améliore la compatibilité et facilite le partage de fichiers, le transfert de photos et la mise en miroir de l'écran entre les appareils LG gram (Windows) et Android ou iOS2. L'application compte également une fonction d'IA intégrée qui classe intelligemment les photos stockées sur l'appareil et simplifie la recherche d'images grâce à l'utilisation de mots clés. Pour renforcer la compatibilité et l'expérience globale de LG gram, l'application LG gram Link crée un écosystème interconnecté d'appareils, tels que des téléphones intelligents et des tablettes fonctionnant avec le clavier et la souris du LG gram, offrant aux utilisateurs une connectivité et une évolutivité accrues.

Les nouveaux modèles LG gram Pro sont dotés d'un double système de refroidissement. Grâce à la puissance de refroidissement supplémentaire, les nouveaux ordinateurs portables offrent une performance optimale même en cas d'utilisation de logiciels exigeants tels que des suites de montage vidéo et des outils de création d'images alimentés par l'IA. Avec leur conception ultramince et ultralégère, les LG gram Pro de 16 et 17 pouces présentent une portabilité exceptionnelle, un style élégant et des performances supérieures, ce qui les rend idéaux pour les professionnels en déplacement ou toute personne à la recherche d'une solution informatique de pointe en déplacement.

Les ordinateurs portables LG gram Pro offrent une qualité d'image époustouflante avec des couleurs et un contraste sublimes, couvrant 100 % de l'espace chromatique DCI-P33. Les deux modèles sont équipés d'un écran IPS à résolution Wide Quad XGA (WQXGA / 2 560 x 1 600), et le LG gram Pro de 16 pouces est également offert avec un écran OLED à résolution WQXGA+ (2 880 x 1 800). Pour une connectivité pratique, chaque modèle intègre une variété de ports, notamment Thunderbolt 4, USB de type C, USB de type A et HDMI.

Le LG gram Pro 2 en 1 (modèle 16T90SP) a remporté un Prix de l'innovation CES 2024 et a récemment été répertorié dans le LIVRE GUINNESS DES RECORDS comme l'ordinateur portable 2 en 1 de 16 pouces le plus léger. Cet ordinateur portable « convertible » et polyvalent est également doté d'un écran OLED à résolution WQXGA+4. Il est incroyablement fin et ultraléger : 12,4 millimètres d'épaisseur et 1 399 grammes seulement, ce qui le rend facile à transporter et idéal à la fois pour travailler et se divertir. Sa charnière ajustable à 360 degrés, son cadre ultramince sur quatre côtés et son écran tactile réactif avec stylo rechargeable sans fil offrent aux utilisateurs une flexibilité exceptionnelle et une expérience utilisateur supérieure.

En outre, les nouveaux modèles LG gram sont équipés de l'application LG gram Link, qui améliore la compatibilité et facilite le partage de fichiers, le transfert de photos et la mise en miroir de l'écran entre les appareils LG gram (Windows) et Android ou iOS3. L'application compte également une fonction d'IA intégrée qui classe intelligemment les photos stockées sur l'appareil et simplifie la recherche d'images grâce à l'utilisation de mots clés. Pour renforcer la compatibilité et l'expérience globale de LG gram, l'application LG gram Link crée un écosystème interconnecté d'appareils offrant aux utilisateurs une connectivité et une évolutivité accrues.

LG gram 2024

LG présente également de nouveaux ordinateurs portables LG gram de 17, 16, 15 et 14 pouces (modèles 17Z90S, 16Z90S, 15Z90S et 14Z90S) pour 2024. Dotés d'une conception fine et ultralégère ainsi que d'une batterie longue durée, les ordinateurs portables LG gram sont parfaits pour les voyageurs d'affaires et les personnes d'action. Tous les modèles LG gram 2024 sont dotés de processeurs IntelMD CoreMC Ultra, de disques SSD NVMe PCIe à 4 canaux et de panneaux IPS haute luminosité avec revêtement antireflet.

Les modèles LG gram de 17 et 16 pouces sont dotés d'un écran de grande taille et d'une résolution WQXGA, ce qui les rend adaptés à la fois au travail et à la consommation de contenu multimédia. Les modèles plus compacts de 15 et 14 pouces offrent une grande facilité de transport et une expérience utilisateur tout aussi satisfaisante. Tous les modèles de la famille LG gram 2024 sont équipés d'une webcam à pleine HD (1 920 x 1 080) intégrée pour les appels vidéo et les vidéoconférences. Ils sont également dotés de divers logiciels conviviaux, tels que LG Glance de Mirametrix pour renforcer la sécurité et la protection de la vie privée, ainsi que la nouvelle application LG gram Link.

« La série LG gram Pro présente une nouvelle gamme de produits passionnants, qui allient une conception ultramince et des performances puissantes, a déclaré YS Lee, vice-président et directeur de l'unité d'affaires informatique de LG de la société de solutions d'affaires de LG Electronics. Nous continuerons à développer la série LG gram, en proposant des appareils portables de haute qualité qui offrent une expérience utilisateur de premier ordre. »

Les participants au CES 2024 à Las Vegas, du 9 au 12 janvier, pourront découvrir les produits LG gram au kiosque de LG (no 16008 du hall central du Centre des congrès de Las Vegas). Ne manquez pas les nouveautés passionnantes de LG lors du CES grâce au mot-clic #LGCES2024 sur les médias sociaux.

À propos de la société de solutions d'affaires de LG Electronics

La société de solutions d'affaires de LG Electronics est une partenaire de confiance qui offre des solutions et des produits novateurs à diverses industries à l'échelle mondiale. Grâce à son portefeuille d'offres uniques, comme de l'affichage OLED et à DEL à la pointe de l'industrie, le nom de LG est respecté dans le monde entier. Les solutions informatiques de LG incluent les moniteurs professionnels, les ordinateurs portables, les projecteurs, les appareils infonuagiques, les écrans médicaux et les robots commerciaux, tous conçus pour maximiser l'efficacité au travail et offrir à ses clients des produits de grande valeur. Pour en savoir davantage sur les solutions d'affaires de LG, veuillez visiter le site www.LG.com/b2b.



1 La carte graphique NVIDIA GeForce est offerte en option.

2 Lorsque les ordinateurs portables LG gram sont connectés à des appareils Android ou iOS via le même réseau Wi-Fi ou Bluetooth.

3 L'option OLED offre une couverture de 100 % de l'espace chromatique DCI-P3, tandis que l'écran LCD offre une couverture de 99 %.

4 LG gram Pro 2 en 1 est également offert avec un écran IPS à résolution WQXGA (2 560 x 1 600). Le prix peut varier en fonction du modèle

