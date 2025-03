Le levier structurant des infrastructures en eau : grand absent du budget, déplore l'APCHQ

QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - À la suite de la présentation du budget 2025-2026 par le ministre des Finances, monsieur Éric Girard, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) déplore que les infrastructures municipales en eau ne soient pas considérées comme un levier structurant pour stimuler l'économie, et ce, dans un contexte de crise tarifaire sans précédent.

« C'est décevant que le budget d'aujourd'hui ne contienne aucune nouvelle somme pour les infrastructures en eau. C'est vraiment un rendez-vous manqué. Pourtant, en ce moment, nous voyons des moratoires sur le développement immobilier un peu partout au Québec, car la capacité des aqueducs et égouts est insuffisante. C'est l'angle mort de la crise de l'habitation », constate David Goulet, directeur du Service économique de l'APCHQ.

Investir dans les infrastructures en eau : une pierre deux coups

Si on n'investit pas massivement dans nos infrastructures en eau et le traitement des eaux usées, nous ne serons pas en mesure d'amenuiser la crise de l'habitation qui affecte directement la qualité de vie de nos concitoyens, freine profondément le développement économique de nos communautés, menace la cohésion sociale dans toutes les régions du Québec, et suscite des enjeux importants de santé mentale et physique.

L'APCHQ rappelle que le manque d'entretien de ces infrastructures freine considérablement la construction de nouvelles habitations. De nombreuses municipalités peinent à obtenir les ressources nécessaires pour mettre à niveau leurs équipements, ce qui compromet l'émission de permis de construction et ralentit la densification des quartiers résidentiels. Pour remédier à cette situation, un investissement de 45 milliards de dollars par le gouvernement est indispensable pour subvenir à la demande des ménages actuels.

L'APCHQ tient tout de même à souligner les quelques mesures en matière de logement et de construction :

559 millions supplémentaires afin d'augmenter l'offre de logements sociaux et communautaires, soit une augmentation de 2,4 % sur 10 ans ;

Investissement de 40 millions dans l'Offensive de formation en construction.

Cependant, ces mesures sont nettement insuffisantes pour rétablir l'abordabilité au Québec, nécessitant la construction de 1,2 million de logements d'ici 2030.

