QINGDAO, Chine, le 24 juin 2024 /CNW/ -- Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, a lancé la tournée de promotion BEYOND GLORY pour mobiliser et ravir les amateurs de soccer à Francfort cette semaine. La tournée a pris un nouvel élan avec une apparition surprise du légendaire gardien de but et ambassadeur mondial d'Hisense, Iker Casillas.

Iker Casillas a pris la parole en tant qu’ambassadeur mondial de la campagne « BEYOND GLORY » d’Hisense (PRNewsfoto/Hisense) Hisense a adopté le nouveau slogan « Never Settle for No. 2 Globally » (PRNewsfoto/Hisense)

Ayant connu une illustre carrière, ce dernier a interagi avec des admirateurs et partagé des anecdotes personnelles de sa carrière. Sa présence a dynamisé l'atmosphère tout en soulignant l'engagement d'Hisense à créer des liens profonds entre les partisans et leurs héros du soccer, à créer des expériences inoubliables pour les participants et à mettre en valeur le dévouement de l'entreprise à l'égard de l'excellence et de l'engagement des consommateurs.

En tant que partenaire officiel de l'EURO 2024™ de l'UEFA, Hisense a également présenté son nouveau téléviseur ULED U7N, le téléviseur officiel du tournoi, offrant une expérience de visionnement de soccer télévisé inégalée sur un écran de 100 pouces. La présentation a permis aux amateurs de se plonger dans le jeu, tout en démontrant la technologie de pointe d'Hisense et son ambition d'améliorer la vie quotidienne grâce à des solutions d'appareils ménagers de pointe.

Hisense a récemment lancé sa campagne « BEYOND GLORY » mettant en vedette les ambassadeurs mondiaux Iker Casillas et Manuel Neuer, soulignant son engagement envers l'innovation et l'excellence. Le nouveau slogan « Never Settle for No. 2 Globally » a été lancé lors de l'EURO 2024™ de l'UEFA, qui reflète les objectifs ambitieux d'Hisense. Selon les données d'Omdia, les expéditions de téléviseurs d'Hisense ont occupé la deuxième place sur le marché mondial de 2022 au premier trimestre de 2024, avec une part de volume de 13,6 % et une part de revenu de 12,1 %. La marque s'est également classée au premier rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs laser, avec une part de volume de 53,4 % au premier trimestre de 2024.

Hisense fait également ses débuts en tant que fournisseur officiel d'écrans dotés de la technologie d'assistance vidéo à l'arbitrage pour l'EURO 2024™ de l'UEFA, marquant une étape historique pour la technologie d'affichage chinoise et démontrant les 50 ans d'expertise et d'engagement d'Hisense envers l'innovation. Cette collaboration met en lumière l'engagement indéfectible d'Hisense envers l'innovation et l'excellence, mobilisant des millions d'amateurs de soccer et créant des liens plus profonds avec les consommateurs du monde entier.

À propos d'Hisense

Hisense est une marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public, et partenaire officiel de l'EURO 2024™ de l'UEFA. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2445141/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2445142/2.jpg

SOURCE Hisense

PERSONNE-RESSOURCE : Patrick Chen, [email protected]