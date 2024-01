OTTAWA, ON, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Le leader du gouvernement à la Chambre, l'honorable Steven MacKinnon, a annoncé aujourd'hui que Michel Bédard a été nommé légiste et conseiller parlementaire de la Chambre des communes.

Cette nomination est faite à la suite d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

La personne titulaire du poste de légiste est chargée de fournir des services juridiques et législatifs complets au président, au Bureau de régie interne, aux députés et à ses comités, au greffier et à l'administration de la Chambre. Le Bureau de légiste et conseiller parlementaire rédige également des projets de loi et des amendements pour les députés et peut représenter les députés ou la Chambre dans les procédures qui mettent en cause leurs privilèges et immunités parlementaires.

M. Bédard est légiste et conseiller parlementaire par intérim depuis juin 2022. Sa nomination entre en vigueur le 23 janvier 2024.

Citation

« Je suis heureux que M. Bédard ait accepté d'assumer ce rôle essentiel. Il cumule une mine de connaissances et d'expérience de travail au sein du Bureau, et je sais qu'il continuera d'offrir un service et un soutien exemplaires aux députés. Je suis impatient de poursuivre notre travail ensemble. »

- L'honorable Steven MacKinnon, leader du gouvernement à la Chambre des communes

DOCUMENT D'INFORMATION

Notice biographique - Michel Bédard

Michel Bédard est un conseiller juridique bilingue qui a été formé et a pratiqué en common law et en droit civil canadiens. Il est titulaire d'un baccalauréat en droit civil et en common law de l'Université McGill, d'une maîtrise en droit de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en administration publique de l'Université d'Ottawa. Il compte plus de 15 ans d'expérience de travail auprès des commissions parlementaires, des députés et des hauts fonctionnaires du Parlement.

Membre des barreaux de l'Ontario et du Québec, M. Bédard a commencé sa carrière au Parlement du Canada en tant qu'analyste des affaires constitutionnelles et parlementaires au Service d'information et de recherche parlementaires de la Bibliothèque du Parlement en 2006.

Depuis 2014, M. Bédard a occupé successivement des postes au sein du Sénat et de la Chambre des communes. Il a d'abord été conseiller parlementaire au sein du Bureau du légiste et conseiller parlementaire (BLCP) du Sénat du Canada en 2014, où il a fourni des conseils et des services juridiques et législatifs au Sénat, aux comités, aux sénateurs et à l'administration du Sénat. En 2018, il est devenu Légiste adjoint et conseiller parlementaire au sein de la même organisation. De 2018 à 2019, il a également été responsable du BLCP du Sénat à titre intérimaire.

En 2019, M. Bédard a commencé à jouer un nouveau rôle au sein des Services juridiques du BLCP de la Chambre des communes, celui de légiste adjoint et conseiller parlementaire. Il est resté dans ce rôle jusqu'à ce qu'il soit choisi pour occuper le poste de légiste et conseiller parlementaire par intérim en juin 2022.

