Le lait démaquillant BORÉAL de Strøm spa nordique récompensé aux Beauty Awards 2026

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - Strøm spa nordique est fier d'annoncer que son lait démaquillant BORÉAL a remporté le prix du meilleur démaquillant dans le cadre des SJC Media The Beauty Awards 2026, une distinction majeure de l'industrie de la beauté qui souligne l'excellence de sa formulation, sa performance et son expérience sensorielle.

BORÉAL : une approche du soin inspirée de la nature

Lait démaquillant BORÉAL de Strøm spa nordique

Développée à partir d'ingrédients actifs issus de la forêt boréale, la gamme BORÉAL propose des soins performants inspirés par la force tranquille de cet environnement unique. Conçue dans une perspective globale du bien-être et de la beauté, elle mise sur une synergie entre efficacité et sensorialité.

Dans cette continuité, le lait démaquillant BORÉAL se distingue par une approche complète du nettoyage de la peau :

Sa formule végane, à base de tensioactifs doux, nettoie et démaquille efficacement sans dessécher l'épiderme.

Enrichie notamment d'aloe vera hydratant et de vitamine E aux propriétés antioxydantes, elle contribue à éliminer les impuretés et les cellules mortes tout en apportant confort et protection dès la première utilisation.

L'extrait d'épinette noire du Québec s'inscrit dans une signature nordique distinctive portée par son parfum frais et boisé, mais aussi par ses bienfaits reconnus : il tonifie et revitalise les peaux ternes, stimule la microcirculation pour un teint plus éclatant, apaise les inconforts cutanés et atténue l'apparence des rougeurs, purifie la surface de l'épiderme grâce à ses propriétés antimicrobiennes et favorise sa régénération pour une apparence plus saine.

« Cette reconnaissance témoigne de notre engagement à concevoir des produits qui prolongent l'expérience au-delà de nos stations thermales, en combinant performance, bien-être et connexion à la nature », souligne Emilie Lefebvre-Morasse, Vice-Présidente Marketing et Ventes, Groupe STROM.

Un concours canadien prisé

Organisés à l'échelle nationale, The Beauty Awards par SJC Media récompensent les produits les plus remarquables de l'industrie selon des critères rigoureux incluant l'innovation, l'efficacité et l'expérience utilisateur.

En s'imposant dans la catégorie des démaquillants, le lait démaquillant BORÉAL confirme sa place comme un incontournable dans les routines de soin d'aujourd'hui, à la croisée de l'efficacité et du bien-être.

À propos de Strøm spa nordique

Strøm spa nordique, marque pionnière du Groupe STROM, crée depuis 2009 des expériences de détente en plein cœur de la nature, combinant thermothérapie, massothérapie, soins, gastronomie et produits inspirés du bien-être nordique.

SOURCE Groupe STROM

Contact média : Karine Ledain, Chargée de comptes senior, bicom, [email protected]