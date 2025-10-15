MONTRÉAL, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Fort de l'expertise qui a valu à ses spas nordiques maintes distinctions, dont le titre de Meilleur spa de jour au Canada deux années consécutives, Strøm dévoile AWŪ, sa nouvelle marque sœur. Pensé pour offrir une expérience urbaine, accessible et énergisante, AWŪ complète l'univers Strøm en proposant une approche de bien-être vivante et inclusive, conçue pour une nouvelle génération de citadins en quête d'espaces inspirants. Ce sanctuaire urbain offrira une expérience de soft wellness immersive au cœur de la ville, tout en s'appuyant sur le savoir-faire qui a fait la renommée du Groupe STROM. La première ouverture est prévue au début de 2026, dans deux établissements au Québec.

Un sanctuaire urbain où mouvement, connexion et équilibre s'harmonisent

AWŪ propose une expérience bien-être où le corps, l'esprit et les sens se rencontrent dans une ambiance accueillante et chaleureuse. L'expérience se vit sans attente ni pression de performance; chacun et chacune est libre d'avancer en étant pleinement soi-même.

« Nous avons imaginé des espaces flexibles inspirés de l'esprit du voyage, où chaque personne peut évoluer à son propre rythme dans une expérience immersive et spontanée. De la terrasse en hauteur au studio de mouvement, chaque lieu favorise les échanges, le bien-être et l'exploration, soutenus par une offre inspirée des rituels du monde et des tendances émergentes. C'est une nouvelle manière de vivre le quotidien, avec intention et liberté. »

-- Emilie Lefebvre-Morasse, Vice-Présidente Marketing et Ventes, Groupe STROM

Dès l'ouverture, la clientèle pourra y retrouver :

un circuit thermal complet incluant piscines sur le toit et espaces intérieurs-extérieurs;

des massages et soins esthétiques;

un studio de mouvement conscient;

un espace de mise en beauté express;

une programmation d'évènements et ateliers;

un accès à des espaces ouverts et flexibles, propices au travail nomade;

un café-restaurant axé sur la fraîcheur et la découverte;

une boutique proposant des collections inspirées et des essentiels du quotidien pour prolonger l'expérience au-delà du sanctuaire.

AWŪ, un nom porteur de sens

Le terme « Awu » est inspiré du volcan du même nom, perché sur l'île de Sangir, en Indonésie, et reconnu pour son altitude et sa présence imposante. À certaines époques, il a même abrité un lac de cratère. Ce lac, nourri par de fortes pluies, témoigne de la présence de l'eau au sommet et incarne l'idée d'élévation, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Comme ces piscines suspendues sur nos toits, l'eau est le miroir du ciel, l'offrande d'une fraîcheur retrouvée au sommet.

La marque s'inscrit dans ce souffle : reconnecter avec ce qui nous fait vibrer, raviver le goût de ce qui nous fait du bien, instaurer des espaces de connexion, fusionner l'élévation et l'eau pour offrir une expérience sensorielle et inspirante.

Un positionnement stratégique, porté par la mission du Groupe STROM

Dans une industrie du bien-être en forte croissance, les consommateurs recherchent plus que jamais des lieux où ralentir, se reconnecter et prendre soin d'eux. C'est dans ce contexte qu'AWŪ s'impose comme une réponse nouvelle fondée sur le soft wellness -- une philosophie douce, accessible et sans souci de performance -- adaptée au mode de vie contemporain.

Implantée au cœur de quartiers animés, la marque propose un bien-être ouvert et inclusif, pensé pour s'intégrer naturellement au rythme des grandes villes. AWŪ prolonge ainsi la mission du Groupe STROM en créant des espaces qui résonnent avec la vie urbaine, dans une approche équilibrée du bien-être et portée par une expertise unique.

« AWŪ s'appuie sur le savoir-faire reconnu du Groupe STROM pour rendre le bien-être plus accessible et inspirer une nouvelle génération, tout en poursuivant une expansion disciplinée et respectueuse des communautés qu'il rejoint. »

-- Guillaume Lemoine, président et fondateur du Groupe STROM

Deux emplacements annoncés, une vision internationale

AWŪ a été conçu dès le départ dans une perspective de développement agile et discipliné, reposant sur un modèle d'implantation flexible adapté aux environnements urbains. Les deux premiers sanctuaires ouvriront leurs portes au DIX30 et à Québec dès le début de 2026, dans des espaces entièrement repensés pour offrir une nouvelle expérience de bien-être. Ces lieux prendront place dans les anciens établissements SKYSPA, transformés pour refléter l'identité et la vision d'AWŪ.

Avec une stratégie de croissance tournée vers l'avenir, AWŪ a été réfléchi pour s'adapter aux réalités des grandes villes du monde et porter l'expertise du Groupe STROM au-delà du Québec. Le développement se fera de façon ciblée et responsable, un projet à Seattle (États-Unis) étant déjà à l'étude.

En réponse à l'évolution des attentes en matière de bien-être -- recherche de liberté, de connexion et de sens -- AWŪ ouvre un nouveau chapitre du mieux-être urbain, en offrant des sanctuaires contemporains où l'on peut se ressourcer, se connecter et vivre une expérience de bien-être à la fois individuelle et collective.

À propos du Groupe STROM

Fondé en 2009 à l'Île-des-Sœurs, le Groupe STROM connaît depuis une croissance soutenue, marquée autant par son expansion stratégique que par sa reconnaissance publique et touristique. Plusieurs établissements emblématiques ont rejoint le Groupe au fil des ans : le Polar Bear's Club à Piedmont et le Bagni Spa Station Santé à Sainte-Adèle (2022), le Sibéria Spa à Lac-Beauport (2023), ainsi que le Groupe SKYSPA en 2025. Ces acquisitions portent à 10 le nombre d'établissements opérés sous les marques du Groupe.

Aujourd'hui, le Groupe STROM réunit plus de 1500 talents au Québec et accueille plus de 700 000 visiteurs chaque année. Sa mission est claire : offrir des expériences de bien-être qui contribuent concrètement à l'équilibre des individus et des communautés. Fidèle à une croissance disciplinée et responsable, le Groupe explore continuellement des opportunités stratégiques pour étendre son savoir-faire, tout en préservant l'excellence et la qualité d'expérience qui ont fait son succès depuis plus de quinze ans.

