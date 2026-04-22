MONTRÉAL, le 22 avril 2026 /CNW/ - Le Groupe STROM, chef de file canadien dans l'industrie du bien-être, annonce l'ouverture officielle de ses deux premiers sanctuaires urbains AWŪ. Les inaugurations officielles ont en effet pris place à Québec le 14 avril dernier et au Quartier DIX30 le 21 avril. Cette nouvelle étape marque le début d'une expansion urbaine nord-américaine que le Groupe prépare depuis plus de 15 ans, fort d'une solide expertise en bien-être. Les marchés canadiens et américains sont dans la mire, avec des ouvertures ciblées à l'international dès 2027.

AWŪ, TON MONDE T'ATTEND (Groupe CNW/Groupe STROM)

Une nouvelle catégorie de bien-être urbain

Avec AWŪ, le Groupe STROM introduit un modèle distinct dans l'industrie. Cette création répond à un signal de marché clair et durable : partout en Amérique du Nord, les individus redéfinissent leur rapport au bien-être. Le soft wellness, une philosophie douce, accessible et loin de toute notion de performance, s'impose comme l'une des tendances les plus marquées de la décennie.

« AWŪ s'inscrit dans une évolution profonde de notre industrie. Les gens ne cherchent plus seulement à s'évader, mais à mieux vivre leur quotidien. AWŪ est notre réponse à cette aspiration : une expérience inclusive et accessible, conçue avec intention, au cœur de la ville. » - Emilie Lefebvre-Morasse, vice-présidente Marketing et Ventes, Groupe STROM

Un modèle conçu pour l'expansion

AWŪ s'appuie sur un modèle de développement différencié, pensé pour s'intégrer au tissu urbain plutôt que de s'en éloigner. Là où les spas nordiques de destination invitent à une escapade, AWŪ s'installe au cœur des quartiers dynamiques, dans des espaces soigneusement conçus pour le quotidien.

Chaque établissement AWŪ repose sur quatre piliers :

Une empreinte adaptée aux environnements urbains : compacte, modulaire et intégrée aux milieux de vie existants;

: compacte, modulaire et intégrée aux milieux de vie existants; Une offre de bien-être complète sous un même toit : cycle thermal, soins, mouvement, restauration et espaces de détente sociale;

: cycle thermal, soins, mouvement, restauration et espaces de détente sociale; Une accessibilité conçue pour la vie de tous les jours : des formats d'expérience pensés pour s'intégrer au quotidien des citadins;

: des formats d'expérience pensés pour s'intégrer au quotidien des citadins; Une programmation vivante et évolutive : cours, ateliers, évènements et rituels saisonniers.

Les deux premiers sanctuaires au Québec constituent des projets pilotes structurants. Pouvant accueillir plus de 100 000 clients annuellement, ils posent les bases d'un déploiement ultérieur dans d'autres marchés canadiens et nord-américains.

Un levier de croissance stratégique pour le Groupe STROM

Le lancement d'AWŪ marque une étape déterminante dans l'évolution du Groupe STROM. En ajoutant une bannière urbaine à son portefeuille de marques complémentaires, le Groupe étend sa portée géographique, élargit sa clientèle et renforce sa capacité à accompagner les individus à chaque étape de leur parcours bien-être, de la destination nordique au rituel urbain quotidien.

Fort de 10 établissements, de près d'un million de visiteurs annuels et d'une équipe de 1500 personnes, le Groupe STROM s'impose aujourd'hui comme l'un des acteurs les plus influents du bien-être en Amérique du Nord, et AWŪ est le prochain chapitre de cette ambition.

« Depuis plus de 15 ans, nous construisons des lieux qui contribuent à l'équilibre des gens. AWŪ est la prochaine étape naturelle de cette mission, et nous permettra d'amener notre savoir-faire au cœur des grandes villes, là où les gens vivent et travaillent. C'est une expansion que le marché nous demande, et nous sommes prêts à y répondre avec rigueur et dévouement. »

- Guillaume Lemoine, président et fondateur, Groupe STROM

Une expertise québécoise qui rayonne; des perspectives de développement au Canada et aux États-Unis

Le Groupe STROM confirme son intention de déployer AWŪ dans plusieurs marchés urbains majeurs au Canada et aux États-Unis. La région de Seattle figure parmi les premières destinations ciblées à l'international, une ville dont la culture du bien-être, de l'innovation et du plein air s'aligne naturellement avec l'ADN d'AWŪ.

Avec AWŪ, le Groupe porte sur la scène nord-américaine un modèle d'expérience développé et perfectionné au Québec depuis plus de 15 ans : une signature distincte, fondée sur l'architecture, la qualité sensorielle et une vision authentique de l'équilibre humain.

Informations clés

Ouverture officielle : le 22 avril 2026

Réservations : dès le 25 mars 2026

Emplacements : Quartier DIX30, Brossard Québec, boulevard Laurier



À propos du Groupe STROM

Fondé en 2009 à l'Île-des-Sœurs, le Groupe STROM connaît une croissance soutenue, marquée par le développement de lieux emblématiques et des acquisitions stratégiques, portant à 10 le nombre d'établissements désormais opérés sous ses différentes marques.

Le Groupe réunit aujourd'hui 1500 talents et accueille près d'un million de visiteurs chaque année. Sa mission est d'offrir des expériences de bien-être qui contribuent à l'équilibre des individus et des communautés.

Fidèle à une croissance disciplinée, le Groupe poursuit activement son expansion au Canada et à l'international.

SOURCE Groupe STROM

Pour plus d'information : Virginie Doré Lemonde, Directrice de comptes, bicom, [email protected], 514 779-7129