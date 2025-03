Cognizant proposera des solutions dans les principaux domaines de croissance, notamment des agents d'IA d'entreprise, des grands modèles de langage adaptés au secteur et une infrastructure avec l'IA de NVIDIA

TEANECK, New Jersey, 25 mars 2025 /CNW/ - Cognizant (Nasdaq: CTSH) a présenté des avancées basées sur l'IA de NVIDIA visant à accélérer l'adoption de la technologie de l'IA dans cinq domaines clés : les agents d'IA d'entreprise, les grands modèles de langage (LLM) spécifiques au secteur, les jumeaux numériques pour la fabrication intelligente, l'infrastructure de base pour l'IA et les capacités de la plateforme Neuro® AI de Cognizant pour intégrer la technologie d'IA de NVIDIA et la déployer dans l'ensemble de la pile technologique de l'entreprise.

Cognizant travaille avec des clients internationaux pour les aider à augmenter efficacement la valeur de l'IA, en s'appuyant sur une vaste expérience de l'industrie et un écosystème complet d'IA comprenant l'infrastructure, les données, les modèles et le développement d'agents alimentés par des plates-formes et des accélérateurs propriétaires. L'IA de NVIDIA joue un rôle clé dans les offres d'IA de Cognizant, avec des engagements clients actifs en cours dans tous les secteurs pour permettre la croissance et la transformation de l'entreprise.

« Les entreprises continuent de passer de la validation du concept à la mise en œuvre à plus grande échelle de l'IA d'entreprise, a déclaré Annadurai Elango, président de Technologies de base et perspectives chez Cognizant. Grâce à notre collaboration avec NVIDIA, Cognizant va construire et déployer des solutions qui accélèrent ce processus et augmentent la valeur de l'IA plus rapidement pour les clients grâce à l'intégration d'éléments, de plateformes et de solutions d'IA fondamentaux. »

« Des modèles aux applications, la transformation des entreprises en matière d'IA nécessite un logiciel et une infrastructure complets avec un accès aux données spécifiques au domaine, a expliqué Jay Puri, vice-président exécutif des opérations sur le terrain au niveau mondial chez NVIDIA. La plateforme Neuro AI de Cognizant est construite avec l'IA de NVIDIA pour fournir des LLM et des applications spécialisées afin de préparer les entreprises à l'ère de l'IA avec des agents de raisonnement et des jumeaux numériques. »

Lors du salon NVIDIA GTC 2025, Cognizant a fait part de son intention de proposer des mises à jour de ses offres dans les cinq domaines suivants :

Agentification de l'IA d'entreprise alimentée par l'accélérateur multi-agents de Cognizant ® Neuro AI : Exploité sur les microservices NVIDIA NIM™, ce cadre permettra aux clients de construire et de mettre à l'échelle rapidement des systèmes d'IA multi-agents pour les opérations adaptatives, la prise de décision en temps réel et les expériences client personnalisées. Avec ces cadres, les clients peuvent créer et orienter des agents à l'aide d'un cadre low-code ou utiliser des réseaux d'agents préconstruits pour diverses fonctions d'entreprise et processus spécifiques à l'industrie, tels que les ventes, le marketing et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Ces cadres permettent également aux clients d'intégrer facilement des réseaux d'agents tiers et la plupart des LLM.

Cognizant s'efforce d'améliorer les opérations commerciales en utilisant des systèmes multi-agents et en intégrant NVIDIA NIM, NVIDIA Blueprints et NVIDIA Riva speech AI. La société va développer une architecture d'agents à l'épreuve du temps qui prend en charge la conception d'agents modulaires et adaptables pour répondre à l'évolution des besoins et à la viabilité et l'adaptabilité à long terme des solutions d'IA. Cette architecture comprend des intégrations préconstruites avec des dispositifs de sécurité et de surveillance humaine. Cette approche vise à permettre aux entreprises de développer et de déployer des applications prêtes à être commercialisées et adaptées à leurs besoins spécifiques en utilisant le catalogue d'agents préconstruits. Les exemples incluent des agents industriels tels que les systèmes multi-agents de souscription de sinistres d'assurance, les systèmes multi-agents d'appel et de réclamation, les systèmes multi-agents de chaîne d'approvisionnement automatisée et les systèmes multi-agents de gestion de contrats. LLM sectoriels : Cognizant développe des LLM axés sur le secteur et optimisés par NVIDIA NeMo et NVIDIA NIM. Ces solutions sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques des différents secteurs et s'appuient sur l'expertise industrielle de Cognizant pour stimuler l'innovation et améliorer les résultats commerciaux. Par exemple, Cognizant a développé un modèle de langage affiné pour transformer les processus administratifs des soins de santé. Ce système s'appuiera sur l'expertise de Cognizant dans le domaine et sur la technologie NVIDIA pour améliorer l'extraction des codes médicaux et prendre en charge une plus grande précision, une réduction des erreurs et une meilleure conformité aux normes HIPAA et GDPR. Il est conçu pour aider les clients à réduire les coûts, à diminuer la latence, à améliorer la gestion du cycle de revenus et à contribuer à garantir un ajustement précis des risques. Dans les analyses comparatives internes de Cognizant, le modèle a démontré son efficacité en réduisant les efforts de 30 à 75 %, en augmentant la précision du codage de 30 à 40 % et en accélérant le délai de mise sur le marché de 40 à 45 %.

« Alors que nous entrons dans l'ère de l'industrialisation de l'IA, les entreprises cherchent à accélérer la vélocité de la valeur de leurs investissements dans l'IA, en se concentrant sur les répercussions économiques importantes, la transformation des flux de travail pilotée par les agents et les déploiements spécifiques au secteur, a déclaré Nitish Mittal, Associé, Everest Group. L'approfondissement du partenariat entre Cognizant et NVIDIA indique la voie à suivre pour les entreprises tournées vers l'avenir et qui cherchent à dégager de la valeur dans l'ère de l'IA. »

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) conçoit des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser la technologie, à réinventer les processus et à transformer leurs expériences afin qu'ils puissent rester à l'avant-garde dans notre monde en évolution rapide. Ensemble, nous améliorons la vie quotidienne. Consultez le site www.cognizant.com ou @cognizant.

