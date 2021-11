Grâce à sa grande commodité et à son épaisseur de seulement 12 mm, le Kamvas RDS-160 permet aux utilisateurs de profiter de la portabilité et de la commodité de la création numérique, à l'intérieur comme à l'extérieur. Dotée d'un écran à construction multicouche et d'un grand angle de visionnement, le Kamvas RDS-160 produit des images claires et brillantes sous différentes perspectives. De plus, la technologie des points quantiques est appliquée afin d'obtenir une gamme de couleurs sRGB de 145 %, avec des images à saturation élevée, une teinte précise et une luminosité naturelle tout en offrant aux utilisateurs une expérience de dessin toujours plus immersive.

Des coups de pinceau naturels pour éveiller votre imagination

Équipée du stylet numérique PW517 sans pile amélioré, le Kamvas RDS-160 peut offrir aux utilisateurs une expérience de dessin fluide et confortable. Une multitude de lignes de différentes largeurs et formes peuvent être reproduites naturellement et instantanément selon le niveau de pression appliqué. Les utilisateurs peuvent incliner le stylet jusqu'à 60 degrés, pour colorer ou ajouter de l'ombre aux images sans avoir à passer par les fonctions du logiciel.

Des touches programmables pour optimiser l'efficacité du flux de travail

Le Kamvas RDS-160 comporte différentes touches : deux sur le stylet et dix sur l'écran, ces dernières pouvant être paramétrées selon votre choix de fonctions - p. ex., annuler l'action, faire un zoom avant ou arrière sur l'image, augmenter ou diminuer la taille du pinceau, etc. Pendant ce temps, les utilisateurs peuvent également passer en mode « tablette » pour économiser de l'électricité et expérimenter une nouvelle façon de créer.

Une connexion simplifiée pour plus de possibilités

Le Kamvas RDS-160 peut être connecté à des ordinateurs et à des appareils Android par l'entremise d'un câble 3 en 1 ou d'un câble complet USB-C à USB-C, ce qui améliorera grandement votre efficacité. Au-delà du domaine des arts graphiques, le Kamvas RDS-160 s'avère un outil tout aussi pertinent pour la conception de mode, l'animation, le design architectural, l'enseignement en ligne, etc. - bref, un précieux compagnon de travail pour une multitude d'usagers.

