Huion dévoile le Kamvas 16 (troisième génération) à stylet 2,5K de milieu à haut de gamme au CES 2025

LAS VEGAS, 7 janvier 2025 /CNW/ - Huion, une marque de premier plan dans le domaine de la technologie du dessin numérique, lance le Kamvas 16 (troisième génération) au CES 2025. Cela s'inscrit dans la tradition de Huion de présenter de nouveaux produits au CES. Le Kamvas 16 (troisième génération) est maintenant disponible sur le site Web de Huion.

Kamvas 16 (troisième génération) s'appuie sur son prédécesseur avec des mises à niveau importantes tout en maintenant le même prix de 499 $. Il fait partie de la famille Kamvas Gen 3, qui comprend également les modèles Kamvas Pro 19, Kamvas Pro 27 et Kamvas 13 (troisième génération).

Kamvas Pro 19 et Kamvas Pro 27 sont conçus pour les flux de production haut de gamme et les artistes professionnels, Kamvas 13 (troisième génération) est conçu pour les utilisateurs de niveau débutant, tandis que Kamvas 16 (troisième génération) est destiné aux artistes intermédiaires qui veulent faire passer leurs compétences au niveau supérieur. Cet écran de dessin combine une résolution supérieure, une expérience de stylet précise et une performance de couleur supérieure.

Quelles sont les mises à niveau?

Le Kamvas 16 (troisième génération) présente l'emblématique technologie PenTech 4.0 de la famille Kamvas Gen 3. Le stylet numérique PW600L inclus peut suivre avec précision chaque inclinaison et chaque mouvement, en veillant à ce que le curseur suive précisément l'embout du stylet sans décalage ni parallaxe. Cela se traduit également par une expérience de dessin fluide et efficace. De plus, le stylet a une distance de retrait de 0,35 mm, ce qui réduit les oscillations et assure une performance de dessin stable.

Bien que le Kamvas 16 (troisième génération) appartienne à la série Kamvas, il présente les performances d'affichage de la série Kamvas Pro avec une résolution QHD de 2,5 K (2560 x 1440). Cela garantit que chaque détail de votre œuvre d'art est précis et clair, ce qui améliore encore davantage l'expérience de dessin. Il utilise également le verre Canvas pour réduire la granulation sur les fonds solides et améliorer l'expérience visuelle globale.

Pour ceux qui ont une forte demande de reproduction précise des couleurs, le Kamvas 16 (troisième génération) offre plusieurs modes de gamme de couleurs, permettant aux utilisateurs de changer en fonction de leurs besoins. Grâce à la précision des couleurs ΔE<1,5 et à un rapport d'étalonnage en usine, il garantit une reproduction des couleurs vraie vie et dynamique.

Il est équipé de six boutons programmables et de deux contrôleurs à cadran, ce qui est pratique et donne aux artistes un accès rapide à des raccourcis comme le zoom sur toile et les réglages de la taille du pinceau. Ces contrôles améliorent l'efficacité du flux de travail et sont conçus pour répondre aux besoins des artistes professionnels.

Le Kamvas 16 (troisième génération) est une option prometteuse, combinant une fonctionnalité de qualité professionnelle et un prix accessible. Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web officiel de Huion.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2587562/image_5000337_21899158.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2587563/image_5000337_21899190.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/LOGO_Logo.jpg

SOURCE Huion

PERSONNE-RESSOURCE : Mia Lee, [email protected]