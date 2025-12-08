PÉKIN, 8 décembre 2025 /CNW/ - Le groupe SANY a annoncé que le camion lourd autonome de quatrième génération, développé conjointement par SANY Heavy Truck et Pony.ai, est sur le point d'être produit en série, le premier lot devant être commercialisé l'année prochaine. Cette étape importante renforcera le leadership mondial de la Chine dans le domaine du fret autonome et accélérera la transformation numérique, intelligente et sobre en carbone du secteur de la logistique.

Des avancées technologiques au service du transport autonome évolutif

Le camion lourd autonome quatrième génération de SANY et Pony.ai est prêt pour la production en série

Dernière réalisation en date de l'intégration technique approfondie entre les deux entreprises, le nouveau modèle est équipé d'une batterie de plus de 400 kWh. Chaque véhicule devrait permettre de réduire les émissions annuelles de carbone d'environ 60 tonnes, établissant ainsi une référence en matière de transformation bas carbone dans le secteur de la logistique.

En matière de sécurité et de fiabilité, le camion adopte la conception de châssis entièrement redondante de conduite par fil de SANY, qui couvre six systèmes essentiels : direction, freinage, communication, alimentation électrique, informatique et détection. Il a passé avec succès des tests rigoureux de compatibilité électromagnétique et de température extrême, et constitue un système de protection complet qui élève les normes de sécurité du transport autonome de marchandises dans l'ensemble du secteur.

Sur le plan de l'efficacité opérationnelle, la solution de convoi autonome « 1+4 » (un camion de tête avec conducteur suivi de quatre camions sans conducteur), selon les premières estimations, peut réduire les coûts de transport par kilomètre de 29 % et augmenter le bénéfice d'exploitation de 195 %. Cette solution reproductible aidera le secteur de la logistique à optimiser les opérations des ports intelligents.

Zhou Wanchun, vice-président du groupe SANY et directeur général du marketing des poids lourds SANY, a déclaré lors de la cérémonie de signature : « La production en série du camion autonome de quatrième génération marque une nouvelle étape importante dans la stratégie de numérisation et de décarbonisation de SANY. Notre châssis de conduite par fil entièrement redondant, à la pointe de l'industrie, constitue une base matérielle fiable pour la conduite autonome. Grâce à une collaboration étroite avec Pony.ai, nous accélérons l'adoption à grande échelle d'équipements logistiques intelligents et obtenons des gains d'efficacité opérationnelle sans précédent. »

Depuis la formation de leur partenariat stratégique en 2022, la force de SANY dans le domaine des châssis de conduite par fil et du développement de véhicules s'est parfaitement adaptée à la technologie de pointe de Pony.ai en matière de conduite autonome. Ensemble, ils ont réalisé le premier déploiement au monde de la « 5G + conduite autonome + électrification » pour les camions lourds, passant des prototypes à la production de masse.

En collaboration avec Sinotrans, les partenaires ont établi un modèle « Véhicule + Technologie + Scénario » qui définit l'industrie, garantissant une adéquation optimale entre la capacité de production, la maturité technologique et les opérations dans le monde réel.

La production en série du modèle autonome de quatrième génération permettra à l'industrie de passer d'opérations de démonstration limitées à un déploiement commercial à grande échelle sans pilote. Grâce à des avancées technologiques, à la sécurité, aux performances à faibles émissions de carbone et à la viabilité commerciale, SANY, en collaboration avec Pony.ai, continuera d'accélérer la transformation intelligente et écologique du secteur de la logistique.

