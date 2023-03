TORONTO, le 16 mars 2023 /CNW/ - Les bureaux de vote sont ouverts aujourd'hui à Hamilton-Centre, de 9 h à 21 h. Les résultats non officiels seront disponibles après 21 h à l'adresse elections.on.ca/fr.

Toute personne de citoyenneté canadienne qui réside à Hamilton-Centre et qui a au moins 18 ans a le droit de voter. Pour recevoir un bulletin de vote, les électeurs qui ont reçu leur carte d'information de l'électeur peuvent présenter cette carte et une pièce d'identité comportant leur nom. Les électeurs qui n'ont pas de carte d'information de l'électeur peuvent voter en présentant une pièce d'identité acceptée sur laquelle figurent à la fois leur nom et leur adresse.

Pour savoir où et quand voter et consulter la liste des pièces d'identité acceptées, rendez-vous sur elections.on.ca/fr.

Faits en bref

L'interdiction de la publicité politique reste en vigueur jusqu'à 23 h 59 aujourd'hui.





La publication de sondages électoraux qui n'ont pas été rendus publics antérieurement est interdite jusqu'à 21 h aujourd'hui.





Les caméras et appareils photo sont interdits dans les lieux de vote, à moins qu'un candidat ou une candidate ne soit en train de voter. Les candidats doivent prendre les dispositions nécessaires en vue de l'événement médiatique en prévenant le bureau du directeur du scrutin. Aucune autre personne ne peut voter en présence des médias. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr.

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

