En recueillant environ 262 millions de dollars depuis la création du Jour des camps, Tim Hortons a pu offrir à plus de 320 000 jeunes une expérience de camp transformatrice.

TORONTO, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Tim Hortons est fière d'annoncer qu'elle a amassé plus de 12,8 millions de dollars durant le Jour des camps cette année grâce à l'appui de ses franchisés, membres d'équipe, invités et bénévoles. Elle versera directement ces fonds aux Camps de la Fondation Tim Hortons.

Depuis sa création, le Jour des camps a permis d'amasser environ 262 millions de dollars pour offrir un programme de camp pluriannuel à plus de 320 000 jeunes âgés de 12 et 16 ans à l'un des emplacements aménagés par Tim Hortons. Les campeurs acquièrent des compétences de vie comme le leadership, la persévérance et le sens des responsabilités, ainsi que les moyens d'élargir leurs perspectives.

Chaque année durant le Jour des camps, les franchisés de Tim Hortons versent aux Camps de la Fondation Tim Hortons la totalité des recettes provenant du café chaud, du TimGlacé, des bracelets du Jour des camps, des badges de don et des autres initiatives uniques qu'ils organisent pour amasser des fonds.

« Nous remercions nos invités au Canada et aux États-Unis qui ont acheté du café, des bracelets ou des badges de don, ou qui ont généreusement offert des dons à leur restaurant Tim lors du Jour des camps », affirme Axel Schwan, président de Tim Hortons. « Grâce à votre soutien, nous aidons des jeunes à changer leur vie! Nous leur offrons une expérience de camp leur permettant d'apprendre, de s'épanouir et de réussir.

« Nous sommes épatés des résultats! », se réjouit Caroline Barham, présidente des Camps de la Fondation Tim Hortons. « Les mots ne suffisent pas à décrire notre gratitude. Nous sommes plus que reconnaissants du soutien de Tim Hortons, des franchisés et des invités, ainsi que de leur dévouement à notre mission, qui consiste à aider les jeunes à se réaliser pleinement. »

Pour obtenir plus d'informations sur la façon d'appuyer les Camps Tim Hortons pendant l'année, consultez le www.campstimhortons.com.

