Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
08 avr, 2026, 17:00 ET
OTTAWA, ON, le 8 avril 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Montérégie (Québec)
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11 h 00
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Le premier ministre annoncera une initiative importante visant à diversifier les échanges commerciaux canadiens et à bâtir une économie plus forte et plus résiliente.
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Notes à l'intention des médias :
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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
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