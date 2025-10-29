Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
29 oct, 2025, 09:16 ET
OTTAWA, ON, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
|
Gyeongju (République de Corée)
|
|
|
11 h 00
|
Le premier ministre rencontrera le président de la République de Corée, Lee Jae Myung.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
• Prise d'images pool au début de la rencontre
|
|
|
14 h 30
|
Le premier ministre visitera une usine de fabrication de matériel de défense.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
• Prise d'images pool
|
|
|
18 h 15
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Thaïlande, Anutin Charnvirakul.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
• Prise d'images pool
|
|
|
19 h 30
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese, le premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Christopher Luxon, et le premier ministre de Singapour, Lawrence Wong.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
• Prise d'images pool au début de la rencontre
