le 29 oct. 2025

Gyeongju (République de Corée)



11 h 00 Le premier ministre rencontrera le président de la République de Corée, Lee Jae Myung.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool au début de la rencontre



14 h 30 Le premier ministre visitera une usine de fabrication de matériel de défense.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool



18 h 15 Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Thaïlande, Anutin Charnvirakul.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool



19 h 30 Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese, le premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Christopher Luxon, et le premier ministre de Singapour, Lawrence Wong.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool au début de la rencontre

