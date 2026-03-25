OTTAWA, ON, le 25 mars 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Halifax (Nouvelle-Écosse)

11 h 15 Le premier ministre visitera un navire de la Marine royale canadienne.





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11 h 30 Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures visant à renforcer les Forces armées canadiennes.





Notes à l'intention des médias :

Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 30.



13 h 35 Le premier ministre visitera une installation de fabrication de produits destinés aux secteurs de l'aérospatiale et de la défense.





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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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