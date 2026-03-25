Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
25 mars, 2026, 17:00 ET
OTTAWA, ON, le 25 mars 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Halifax (Nouvelle-Écosse)
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11 h 15
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Le premier ministre visitera un navire de la Marine royale canadienne.
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Note à l'intention des médias :
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11 h 30
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Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures visant à renforcer les Forces armées canadiennes.
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Notes à l'intention des médias :
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13 h 35
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Le premier ministre visitera une installation de fabrication de produits destinés aux secteurs de l'aérospatiale et de la défense.
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Note à l'intention des médias :
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Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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