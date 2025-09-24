Le jeudi 25 septembre 2025 English

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

8 h 00             

Le premier ministre accueillera le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool


9 h 15             

Le premier ministre rencontrera le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin.



Troisième étage

Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool


10 h 45           

Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.



Fermé aux médias


13 h 00           

Le premier ministre s'envolera vers Londres, au Royaume-Uni.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

