24 sept, 2025, 19:02 ET
OTTAWA, ON, le 24 sept. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
|
8 h 00
|
Le premier ministre accueillera le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
9 h 15
|
Le premier ministre rencontrera le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin.
|
Troisième étage
|
Édifice de l'Ouest
|
Colline du Parlement
|
Note à l'intention des médias :
|
|
10 h 45
|
Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.
|
Fermé aux médias
|
13 h 00
|
Le premier ministre s'envolera vers Londres, au Royaume-Uni.
|
Note à l'intention des médias :
|
