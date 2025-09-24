OTTAWA, ON, le 24 sept. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

8 h 00 Le premier ministre accueillera le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool



9 h 15 Le premier ministre rencontrera le taoiseach d'Irlande, Micheál Martin.





Troisième étage

Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool



10 h 45 Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.





Fermé aux médias



13 h 00 Le premier ministre s'envolera vers Londres, au Royaume-Uni.





Note à l'intention des médias :

Prise d'images pool

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]