Le jeudi 25 juin 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
24 juin, 2026, 18:06 ET
OTTAWA, ON, le 24 juin 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Région de la capitale nationale (Canada)
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11 h 15
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Le premier ministre tiendra une conférence de presse à la suite de la conclusion de la session parlementaire du printemps afin de présenter les résultats obtenus par le nouveau gouvernement du Canada.
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Salle 325
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Notes à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/en/media
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