Le jeudi 25 juin 2026

English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

24 juin, 2026, 18:06 ET

OTTAWA, ON, le 24 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


11 h 15

Le premier ministre tiendra une conférence de presse à la suite de la conclusion de la session parlementaire du printemps afin de présenter les résultats obtenus par le nouveau gouvernement du Canada.



Salle 325
Amphithéâtre national de la presse
180, rue Wellington



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre 
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/en/media

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada