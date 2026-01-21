13 h 00 Le premier ministre prononcera une allocution portant sur les choix qui ont permis de bâtir le Canada et les valeurs communes qui créent un Canada fort.









Notes à l'intention des médias :



Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 15.





