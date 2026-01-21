Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
21 janv, 2026, 17:00 ET
OTTAWA, ON, le 21 janv. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Québec (Québec)
|
13 h 00
|
Le premier ministre prononcera une allocution portant sur les choix qui ont permis de bâtir le Canada et les valeurs communes qui créent un Canada fort.
|
Notes à l'intention des médias :
|
|
15 h 00
|
Le premier ministre convoquera le Forum de planification du Cabinet et y participera.
