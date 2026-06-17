Le jeudi 18 juin 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
17 juin, 2026, 17:55 ET
OTTAWA, ON, le 17 juin 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Vancouver (Colombie-Britannique)
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12 h 00
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Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures visant à accélérer la construction de logements, à réduire les coûts et à transformer les infrastructures locales à l'échelle de la Colombie-Britannique. Il sera accompagné du premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby.
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Notes à l'intention des médias :
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• Couverture libre
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• Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
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• Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 11 h 15.
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13 h 35
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Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby.
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Fermé aux médias
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15 h 00
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Le premier ministre assistera au match de soccer entre les équipes masculines du Canada et du Qatar dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
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Note à l'intention des médias :
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• Diffuseur hôte
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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