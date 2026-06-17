Le jeudi 18 juin 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

17 juin, 2026, 17:55 ET

OTTAWA, ON, le 17 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Vancouver (Colombie-Britannique)

12 h 00         

Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures visant à accélérer la construction de logements, à réduire les coûts et à transformer les infrastructures locales à l'échelle de la Colombie-Britannique. Il sera accompagné du premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby.



Notes à l'intention des médias :

    •  Couverture libre

    •  Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.

    •  Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 11 h 15.


13 h 35         

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby.



Fermé aux médias


15 h 00         

Le premier ministre assistera au match de soccer entre les équipes masculines du Canada et du Qatar dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.



Note à l'intention des médias :

    •  Diffuseur hôte

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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