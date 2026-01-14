OTTAWA, ON, le 14 janv. 2026 /CNW/ -

Beijing (République populaire de Chine)



15 h 45 Le premier ministre rencontrera le président du Comité permanent du Congrès national du peuple de la Chine, Zhao Leji.





Note à l'intention des médias : Prise d'images pool au début de la rencontre 16 h 45 Le premier ministre assistera à une cérémonie d'accueil officielle au Palais du peuple.





Note à l'intention des médias : Couverture libre 17 h 00 Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Chine, Li Qiang.





Note à l'intention des médias : Prise d'images pool au début de la rencontre 17 h 45 Le premier ministre assistera à une cérémonie de signature.





Note à l'intention des médias : Couverture libre 18 h 00 Le premier ministre assistera à un dîner officiel organisé par le premier ministre de la Chine, Li Qiang.





Fermé aux médias

