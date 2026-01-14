Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
14 janv, 2026, 11:06 ET
OTTAWA, ON, le 14 janv. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
|
Beijing (République populaire de Chine)
|
15 h 45
|
Le premier ministre rencontrera le président du Comité permanent du Congrès national du peuple de la Chine, Zhao Leji.
|
Note à l'intention des médias :
|
16 h 45
|
Le premier ministre assistera à une cérémonie d'accueil officielle au Palais du peuple.
|
Note à l'intention des médias :
|
17 h 00
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Chine, Li Qiang.
|
Note à l'intention des médias :
|
17 h 45
|
Le premier ministre assistera à une cérémonie de signature.
|
Note à l'intention des médias :
|
18 h 00
|
Le premier ministre assistera à un dîner officiel organisé par le premier ministre de la Chine, Li Qiang.
|
Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article