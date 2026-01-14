Le jeudi 15 janvier 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

14 janv, 2026, 11:06 ET

OTTAWA, ON, le 14 janv. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Beijing (République populaire de Chine)


15 h 45           

Le premier ministre rencontrera le président du Comité permanent du Congrès national du peuple de la Chine, Zhao Leji.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

16 h 45           

Le premier ministre assistera à une cérémonie d'accueil officielle au Palais du peuple.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre

17 h 00           

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Chine, Li Qiang.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

17 h 45           

Le premier ministre assistera à une cérémonie de signature.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre

18 h 00           

Le premier ministre assistera à un dîner officiel organisé par le premier ministre de la Chine, Li Qiang.



Fermé aux médias

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada