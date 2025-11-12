Le jeudi 13 novembre 2025 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

12 nov, 2025, 14:00 ET

OTTAWA, ON, le 12 nov. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Terrace (Colombie-Britannique)

11 h 15

Le premier ministre fera une annonce concernant des projets d'intérêt national qui permettront de raccorder et de transformer l'économie canadienne.




Notes à l'intention des médias :


  •  Couverture libre


  •  Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.


  •  Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 30.

