12 nov, 2025, 14:00 ET
OTTAWA, ON, le 12 nov. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Terrace (Colombie-Britannique)
11 h 15
Le premier ministre fera une annonce concernant des projets d'intérêt national qui permettront de raccorder et de transformer l'économie canadienne.
Notes à l'intention des médias :
• Couverture libre
• Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
• Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 30.
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
