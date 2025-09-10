Le jeudi 11 septembre 2025 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

10 sept, 2025, 21:05 ET

OTTAWA, ON, le 10 sept. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Edmonton (Alberta)

10 h 00

Le premier ministre rencontrera des apprentis dans un centre de formation en menuiserie.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool


10 h 15

Le premier ministre fera une annonce concernant des projets d'intérêt national qui permettront de relier et de transformer l'économie canadienne.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 15.


11 h 00

Le premier ministre participera à la retraite du caucus national.

