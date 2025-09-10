Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
OTTAWA, ON, le 10 sept. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Edmonton (Alberta)
|
10 h 00
|
Le premier ministre rencontrera des apprentis dans un centre de formation en menuiserie.
|
Note à l'intention des médias :
|
10 h 15
|
Le premier ministre fera une annonce concernant des projets d'intérêt national qui permettront de relier et de transformer l'économie canadienne.
|
Notes à l'intention des médias :
|
11 h 00
|
Le premier ministre participera à la retraite du caucus national.
