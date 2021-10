Les Canadiens ont une chance sur cinq de gagner des millions de prix à leur jeu préféré.

TORONTO, le 5 oct. 2021 /CNW/ - Le jeu Monopoly d'ici, le jeu préféré des Canadiens, est de retour dans les restaurants McDonald's participants du 5 octobre au 8 novembre. Le jeu offre une chance sur cinq de gagner plus de 80 millions de dollars en prix, incluant des produits alimentaires, de l'argent comptant, des cartes-cadeaux, des voitures, et plus encore*.

Deux pièces de jeu Monopoly sont apposées sur les emballages de produits McDonald's spécialement identifiés, jusqu'à épuisement des stocks, et les clients courent la chance de gagner des prix et de réclamer des récompenses des façons suivantes :

Détacher pour gagner instantanément;

Détacher et collectionner les vignettes de jeu d'un ensemble de propriétés pour une chance de gagner de fabuleux prix;

Chaque fois que les clients enregistrent sept vignettes de jeu, ils peuvent obtenir des récompenses Monopoly en classant leurs propriétés dans l'appli McDonald's ou sur le site Web du jeu à l'adresse mcdpromotion.ca .

« Le jeu Monopoly chez McDonald's continue d'être une tradition annuelle fort populaire auprès de nos clients puisqu'il met de l'avant le côté ludique de la marque McDonald's. Avec des millions de prix à gagner cette année encore, les Canadiens partout au pays ont encore plus de raisons de savourer leurs produits McDonald's préférés », mentionne Rebecca Smart, directrice en chef de la Stratégie de la marque du Marketing chez Les Restaurants McDonald du Canada Limitée.

Pour la deuxième année consécutive, McDonald's invite les Canadiens au partage dans le cadre de son appui à l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD (OMRM) du Canada grâce à un fantastique prix qui donne au suivant. Les clients qui participent au jeu Monopoly cette année auront de nouveau la chance de gagner 1 000 $ pour eux et 1 000 $ pour le Manoir Ronald McDonaldMD de leur choix. Les gagnants peuvent choisir de soutenir le programme de l'OMRM de leur collectivité parmi les 34 emplacements à l'échelle du pays.

McDonald's a fait des millions de gagnants lors des jeux Monopoly antérieurs et, cette année, le jeu continue d'offrir une sélection de prix amusants et une façon de redonner à votre collectivité. Il n'y a jamais eu de meilleur moment de gagner tout en posant un beau geste!

Les clients courront aussi la chance de gagner‡ des prix hebdomadaires de 5 000 $ en argent comptant lorsqu'ils utilisent l'appli McDonald's! Les clients seront automatiquement inscrits lorsqu'ils utilisent la commande mobile, qu'ils balaient leur carte/code Récompenses McDonald's ou qu'ils réclament une offre sur l'appli McDonald's.

* Aucun achat requis. S'adresse aux résidents du Canada. Les pièces de jeu sont offertes du 5 octobre au 8 novembre 2021 ou jusqu'à épuisement des stocks. Date limite de réclamation des prix : le 29 novembre 2021. Une chance sur cinq de gagner au début du jeu, surtout des prix en produits alimentaires. Le nombre de prix offerts diminue et les chances de gagner varient à mesure que des prix sont réclamés. La bonne réponse à la question réglementaire est requise. Voir le Règlement officiel dans les restaurants McDonald's participants au Canada ou à mcdpromotion.ca pour les renseignements sur les prix et la réclamation des prix, les détails sur la participation, les chances de gagner, les dates limites, l'admissibilité et plus encore. Internet requis pour réclamer certains prix.

‡ Le « jeu-concours de l'appli McDonald's » est offert aux résidents canadiens de 13 ans et plus dans l'appli McDonald's du 5 octobre au 8 novembre 2021. Aucun achat requis. Comprend cinq périodes de participation hebdomadaires. Limite de trois participations/jour. Voir le Règlement du jeu-concours dans l'appli McDonald's et à mcdpromotion.ca pour les détails sur l'admissibilité, la participation, les prix, les tirages et les dates limites. Les gagnants sont tirés au hasard. Les chances dépendent du nombre de participations reçues pour chaque période de participation. La bonne réponse à la question réglementaire est requise. Les prix en argent sont payables par chèque.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un bout à l'autre du pays, dans les restaurants de franchisés et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

