Dans Ragnarok Origin , les joueurs exploreront Midgard alors que les problèmes commencent à se manifester après des milliers d'années de paix entre les dieux, les humains et les démons. Grâce à des graphiques, des batailles et des quêtes améliorés, les joueurs vivront une expérience plus immersive que jamais. De plus, les joueurs pourront créer leur propre héros unique à l'aide des nombreuses options de personnalisation. Qu'ils jouent en solitaire avec le système mercenaire de Ragnarok ou qu'ils se joignent à une guilde avec des amis, les joueurs peuvent affronter des monstres ou d'autres joueurs dans une gamme variée de modes de jeu.

Les joueurs en Amérique du Nord peuvent se préinscrire inscrivez-vous à Ragnarok Origin depuis le 10 août. Si le jeu atteint son objectif d'un million d'inscriptions, un chanceux parmi les joueurs préinscrits recevra le prix Dream Giveaway, soit une Tesla Model S. D'autres récompenses et prix amusants seront également remis aux joueurs préinscrits, à mesure que les inscriptions grimperont vers le million!

Bande-annonce

À propos de Gravity et Ragnarok

Gravity Co., Ltd. (NasdaqGM : GRVY) a été fondée en avril 2000 alors que l'industrie coréenne du jeu en ligne en était encore à ses balbutiements. Gravity a pris de l'importance et est devenue une entreprise mondiale de jeux en ligne. Elle a développé et lancé Ragnarok Online, un jeu connu qui a remporté un grand succès dans 93 régions. Au cours de la dernière décennie, Ragnarok Online a battu de nombreux records et remporté de nombreux prix. Pendant trois ans, le jeu s'est vu décerner la première place parmi les jeux exportés. Désormais, la franchise compte plus de 120 millions de joueurs partout dans le monde.

Quant à « Ragnarok Origin », cinq jours après son lancement en Corée en juillet 2021, il s'est classé au quatrième rang des ventes de Google Play Store et de l'App Store. De plus, lors de sa première journée de lancement au Japon, il s'est classé au premier rang des téléchargements gratuits dans l'App Store d'Apple et le Google Play Store.

Liens :

Préinscrivez-vous à Ragnarok Origin en cliquant ici.

en cliquant ici. Facebook : https://www.facebook.com/RagnarokOriginNA/

Twitter : https://twitter.com/ro_origin

Instagram : https://www.instagram.com/ragnarok_origin/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCICyaRfPrU8jWqa88SBbJEQ

Dossier de presse : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rWMw9f3pZ7axAq_rydHTsi3g1rzfMYdC

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ElPSp8whzY8

SOURCE Gravity

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCE : Byungyong So, [email protected], +82-2-3415-3800