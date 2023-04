Les loutres de mer et les grèbes jougris servent de refuges flottants pour leur progéniture.

VANCOUVER, BC, le 18 avril 2023 /CNW/ - Postes Canada a émis aujourd'hui le nouveau jeu de timbres Mères et bébés animaux mettant en vedette deux espèces très protectrices : la loutre de mer et le grèbe jougris. Originaires du Canada et reconnus pour leur dévouement incroyable envers leurs petits, ces animaux permettent à leurs rejetons de flotter sur eux au tout début de leur vie.

Le jeu de timbres sur les Mères et bébés animaux (Groupe CNW/Postes Canada)

Émis avant la fête des Mères et pendant la semaine du Jour de la Terre, les timbres célèbrent le lien entre les femelles et leurs petits, tout en encourageant la prise de mesures positives pour protéger la faune du Canada.

Loutres de mer

La femelle loutre donne naissance à un unique loutron par année. Seule à prendre soin de ses petits, elle flotte sur le dos pour les nourrir, faire leur toilette et les porter pendant les six premiers mois de leur vie. Pendant cette période, les bébés loutres apprennent également à se nourrir et à nager.

Autrefois chassée pour sa fourrure luxueuse, l'espèce avait disparu de la Colombie-Britannique, mais a fait un retour graduel depuis sa réintroduction. Figurant aujourd'hui sur la liste des espèces préoccupantes au Canada, la loutre de mer continue d'être exposée à de nombreuses menaces, comme les déversements de pétrole et l'enchevêtrement dans les engins de pêche.

Grèbes jougris

Tour à tour, mâles et femelles grèbes jougris, qui sont des oiseaux aquatiques monogames, couvent leurs œufs et transportent leurs oisillons, qui grimpent sur leur dos immédiatement après la naissance. Ils continuent à transporter leurs bébés jusqu'à ce qu'ils aient entre 10 et 17 jours. À ce moment-là, les jeunes grèbes peuvent nager, bien qu'ils ne soient pas complètement indépendants avant sept à neuf semaines, lorsqu'ils commencent à voler.

Présents presque partout au Canada, ces oiseaux hivernent au large des côtes du Pacifique et de l'Atlantique. À l'instar des loutres de mer, ils sont exposés à des menaces comme les déversements de pétrole, mais aussi à la perte de leur habitat de nidification en eau douce causée par l'activité humaine.

À propos des timbres

La designer Meredith MacKinlay, de l'agence Egg Design d'Halifax, a choisi la broderie pour base de la conception, car cette technique dégage une certaine chaleur et une aura d'amour familial, en plus de bien rendre la texture de la fourrure et des plumes des animaux. Caroline Brown, artiste anishinaabe de Temagami, a créé les œuvres des timbres en combinant la broderie et le perlage.

Imprimée par Lowe-Martin, l'émission comprend un carnet de 10 timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur, un bloc-feuillet des deux timbres et un pli Premier Jour officiel. Le lieu d'oblitération est Vancouver, car la Colombie-Britannique abrite la seule population de loutres de mer qui subsiste au Canada.

Les timbres et les articles de collection sont en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

Pour accéder aux images du timbre et à d'autres produits, à notre magazine En détail ainsi qu'à d'autres ressources :

SOURCE Postes Canada

