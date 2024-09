Le Huion Kamvas 13 (troisième génération) : l'art commence ici

LOS ANGELES, le 2 sept. 2024 /CNW/ -- En septembre, Huion a annoncé le lancement de la nouvelle version de son écran à stylet Kamvas 13, que l'entreprise a nommé Kamvas 13 (troisième génération 3) pour le distinguer de son prédécesseur.

La version originale a été lancée en 2020 et est rapidement devenue un choix portatif populaire pour les étudiants en art et les passionnés dont le budget est limité. Comme prévu, elle occupe maintenant une bonne part du marché des petits écrans.

Comme les technologies de l'industrie numérique ont évolué, Huion a mis à jour le Kamvas 13 pour répondre aux exigences actuelles du marché et des créateurs. Le Kamvas 13 (troisième génération) offre non seulement des capacités plus puissantes que la première version, mais il demeure également dans la même gamme de prix.

Faits saillants :

Technologie avancée PenTech 4.0

Ce qui est le plus impressionnant, c'est que Huion a généreusement appliqué sa plus récente technologie de stylet PenTech 4.0 au Kamvas 13 (troisième génération). Cela signifie que les artistes peuvent maintenant faire l'expérience d'un niveau de pression de stylet ajusté, du suivi précis du curseur et de la force d'activation initiale 2g pour une expérience d'écriture de stylet sur papier réaliste, que l'on retrouvait auparavant uniquement sur les modèles Kamvas Pro 19 et Pro 27.

Le tout nouveau verre Canvas

Le verre Canvas fait appel à un traitement anti-éblouissement à la surface et optimise les caractéristiques anti-éblouissement pour lutter efficacement contre les fortes interférences lumineuses tout en réduisant au minimum la granulation sur les fonds de couleur solide. De plus, il offre une texture semblable à celle du papier pour une véritable sensation de dessin. Il est entièrement laminé avec de l'adhésif OC, ce qui assure une excellente performance d'affichage.

Représentation précise des couleurs

Un autre grand avantage est l'affichage qui offre deux modes pour les espaces couleur. Les artistes peuvent sélectionner le mode sRGB ou Rec.709 dans le menu OSD pour traiter différentes œuvres créatives, comme la conception Web et graphique ou la production vidéo. Chaque écran fait l'objet d'un étalonnage rigoureux des couleurs en usine pour atteindre ΔE<1,5, garantissant une représentation précise des couleurs.

Interactions polyvalentes

Les contrôleurs à deux boutons offrent un confort ergonomique et une rétroaction tactile. Doté de cinq touches silencieuses combinées, il s'agit d'un outil très puissant qui stimule la productivité et l'efficacité.

Doté d'un écran de 13,3 po, le Kamvas 13 (troisième génération) est compact et facile à transporter dans votre sac lors de vos déplacements. Son abordabilité fait en sorte qu'il convient également aux débutants, aux monteurs photo, aux artistes de niveau débutant et aux personnes participant à des programmes d'éducation en ligne et travaillant dans un bureau.

« Le Kamvas 13 (troisième génération) démontre notre engagement à améliorer l'expérience utilisateur et à autonomiser les créateurs à tous les niveaux, a déclaré Simon, directeur de produit de Huion. Nous espérons également que la performance du Kamvas 13 (troisième génération) sera à la hauteur des attentes des utilisateurs. »

