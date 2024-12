Le HUAWEI MatePad 11.5 est doté d'un écran PaperMatte[1] apaisant pour les yeux et de fonctions d'amélioration de la productivité, dont une nouvelle version de l'application HUAWEI Notes. Conçue pour les étudiants et les employés de bureau aux tâches plus légères, cette tablette polyvalente et pratique permet aux utilisateurs de passer au zéro papier tout en améliorant leur efficacité au quotidien, que ce soit à l'école, à la maison ou lors de leurs déplacements.

Découvrez des images époustouflantes grâce à l'écran tactile PaperMatte du HUAWEI MatePad 11.5

Doté d'un écran HUAWEI FullView de 11,5 pouces avec une résolution de 2 200 x 1 440 et un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz[2], le HUAWEI MatePad 11.5 transforme les tâches sans papier, l'apprentissage et la lecture en une expérience visuelle fluide et vivante.

Grâce à la technologie de gravure antireflet à l'échelle nanométrique, l'écran PaperMatte minimise les reflets, pour une qualité visuelle plus douce et plus confortable, même après une utilisation prolongée. L'écran PaperMatte a obtenu le certificat TÜV Rheinland Reflection-Free, le certificat TÜV Rheinland Paper Like Display et le certificat SGS Low Visual Fatigue, car il minimise efficacement les reflets de la lumière ambiante tout en conservant un contraste constant et une texture semblable à celle du papier. En réduisant la fatigue visuelle et en offrant une protection efficace des yeux, il garantit confort et aisance, pour la lecture comme pour les études.

Le mode eBook couleur[3] utilise l'algorithme de cartographie des couleurs exclusif de Huawei pour équilibrer la luminosité, la teinte et la température des couleurs de l'écran PaperMatte. Idéal pour vous plonger dans vos romans graphiques et magazines préférés, il reproduit fidèlement les couleurs vibrantes et les textures riches des livres physiques, offrant une sensation de papier qui donne vie aux images.

Compatible avec l'ensemble HUAWEI M-Pencil (3e génération)[4], l'écran PaperMatte permet à la pointe du crayon de glisser en douceur sur la surface, procurant un équilibre parfait entre un amorti modéré et une vibration subtile. À cela s'ajoute le bruissement agréable du frottement entre le crayon et l'écran, qui reproduit l'expérience authentique d'un stylo sur du papier.

Transformez vos notes avec la synchronisation audio en temps réel sur HUAWEI Notes

La nouvelle fonction d'ouverture de plusieurs notes en même temps vous permet de passer d'une note à l'autre de manière transparente et sans problème. Améliorez encore vos sessions d'étude grâce à l'écran partagé en une seule touche qui vous permet d'afficher vos notes côte à côte et de les comparer facilement.

La relecture de notes offre une toute nouvelle solution efficace de prise de notes en utilisant une technologie avancée de traitement audio pour se synchroniser en temps réel pendant la prise de notes manuscrites. En cliquant sur la note manuscrite, vous synchronisez instantanément l'audio, ce qui vous permet d'accéder rapidement et facilement au contenu qui vous intéresse.

Partagez vos notes avec vos collègues et vos amis en toute simplicité grâce à la fonction de partage sans fil. Grâce à un format exclusif de notes manuscrites, les destinataires peuvent facilement modifier les notes de réunion et les idées de projet partagées, ce qui garantit qu'elles restent pertinentes et utiles. Rationalisez votre flux de travail sans papier grâce à un partage de notes sans effort qui stimule la collaboration et l'efficacité.

Exploitez toute la puissance de la productivité du HUAWEI MatePad 11.5 semblable à celle d'un PC

Le HUAWEI MatePad 11.5 offre une expérience similaire à celle d'un ordinateur de bureau en donnant accès à des applications de bureau natives comme le tableur WPS Office[5] de niveau PC, qui dépasse les limites des applications mobiles. La fonction de fenêtre flottantes multiples[6] permet le multitâche et la gestion intuitive des fenêtres comme sur un PC, tandis que la fonction de collaboration sur plusieurs écrans permet aux utilisateurs d'utiliser la tablette comme deuxième écran ou de transférer des fichiers entre leur tablette et leur téléphone.

Complétez votre configuration de travail avec le claviuer intelligent HUAWEI[7], qui se décline en deux modes pour faciliter la création en déplacement, où que vous soyez.

Conçu pour une utilisation bureautique sur PC, la version ordinateur portable offre aux employés de bureau une configuration pratique pour créer des propositions de manière efficace dans une position confortable.

La conception en deux parties de la version séparée comprend un clavier amovible et un support robuste qui maintient solidement le HUAWEI MatePad 11.5 en place. Grâce à un soutien structurel solide du dos, il permet aux utilisateurs de travailler confortablement dans différentes positions, y compris sur leurs genoux.

Le HUAWEI MatePad 11.5 sera bientôt disponible sur les plateformes en ligne officielles de Huawei et dans les magasins physiques. À partir de 299 €. Visitez vos points de vente locaux pour obtenir tous les détails sur le produit.

[1] Le HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition est le seul modèle qui prend en charge l'affichage PaperMatte.

[2] Le HUAWEI MatePad 11.5 prend en charge un taux de rafraîchissement maximal de l'écran allant jusqu'à 120 Hz. Le taux de rafraîchissement de l'écran peut varier en fonction des applications ou des jeux.

[3] Tous les modèles HUAWEI MatePad 11.5 prennent en charge le mode eBook couleur, mais le HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Edition offre une expérience visuelle améliorée.

[4] L'ensemble HUAWEI M-Pencil (3e génération) est vendu séparément du HUAWEI MatePad 11.5. Pour utiliser le HUAWEI M-Pencil (3e génération) sur le HUAWEI MatePad 11.5, veuillez coupler le HUAWEI M-Pencil (3e génération) et le HUAWEI MatePad 11.5 avec le chargeur HUAWEI M-Pencil. Pour plus de détails sur le HUAWEI M-Pencil (3e génération), veuillez vous rendre chez votre revendeur local.

[5] Cette fonction n'est disponible que dans certains pays et certaines régions. Les fonctionnalités prises en charge sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en raison de changements dans les partenariats, les autorisations, les conditions commerciales et les considérations techniques.

[6] Cette fonction n'est compatible qu'avec certaines applications et la liste des applications prises en charge sera mise à jour régulièrement. Les effets de la fonctionnalité ne sont donnés qu'à titre de référence. L'interface et l'expérience globale de cette fonctionnalité peuvent varier en fonction des produits.

[7] Le clavier intelligent HUAWEI est vendu séparément du HUAWEI MatePad 11.5. Pour plus de détails sur le clavier intelligent HUAWEI, veuillez vous rendre chez votre revendeur local.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2576275/HUAWEI_MatePad_11_5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2576276/HUAWEI_MatePad_11_5_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2576277/HUAWEI_MatePad_11_5_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2576278/HUAWEI_MatePad_11_5_3.jpg

SOURCE HUAWEI

PERSONNE-RESSOURCE : Dongwei Fu, [email protected]