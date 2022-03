« Le HONOR Magic4 Ultimate représente l'apogée de la R&D de HONOR et démontre notre ambition de devenir la marque technologique de choix pour les consommateurs les plus exigeants, a déclaré George Zhao, PDG de HONOR Device Co, Ltd . Offrant des performances exceptionnelles en matière d'appareil photo, prouvées par les chercheurs indépendants de DxOMark, tout en offrant l'affichage, les performances et les fonctions de sécurité que les consommateurs attendent d'un téléphone intelligent phare de HONOR, le HONOR Magic4 Ultimate est l'ultime point antidouleur que les utilisateurs pro attendent depuis longtemps. »

Un système d'imagerie mobile à la pointe de l'industrie

Le HONOR Magic4 Ultimate présente le système d'appareil photo le plus puissant et le plus polyvalent sur un téléphone intelligent HONOR à ce jour.

Appareil photo large 50 Mpx avec objectif personnalisé 8P

Appareil photo ultra-large 64 Mpx avec une lentille libre double sans précédent

Appareil photo téléobjectif Periscope 64 Mpx

Appareil photo à spectre amélioré de 50 Mpx

un tout nouveau processeur d'images personnalisé supplémentaire

« Le HONOR Magic4 Ultimate a obtenu la nouvelle meilleure note du classement DXOMARK des appareils photo pour téléphones intelligents, offrant une expérience exceptionnelle, notamment en photo et en zoom, tout en étant parmi les premiers en vidéo. » DXOMARK IMAGE LABS a souligné : « En ce qui concerne le segment ultra-premium, le HONOR Magic4 Ultimate offre les meilleures performances pour presque tous les critères (général, photo, zoom) et est très proche de la première place pour les performances vidéo.

Adoptant le plus grand capteur d'image jamais installé sur un téléphone intelligent HONOR, l'appareil photo grand angle de 50 Mpx, doté d'un énorme capteur de 1/1,12 pouce et d'une grande ouverture de f/1,6, offre des performances de détection de la lumière supérieures qui rivalisent même avec les appareils photo dotés d'un capteur de 1 pouce et d'une ouverture de f/1,8. Le HONOR Magic4 Ultimate permet de prendre des photos de nuit ou des portraits en basse lumière qui sont plus lumineux, avec des couleurs plus vives, des objets mieux définis et des artefacts visuels minimaux. L'objectif 8P personnalisé offre une amélioration de 37 % de la netteté centrale et de 30 % de la netteté des bords, ce qui permet de produire des photos et des vidéos détaillées même en cas de zoom avant. En outre, grâce à un revêtement ultra antireflet (UAR) et à un filtre coupe-feu infrarouge (IRCF), l'appareil photo grand format de 50 Mpx minimise efficacement les reflets provoqués par les sources de lumière intense, afin que les utilisateurs puissent capturer leurs moments les plus magiques même dans des conditions d'éclairage difficiles.

L'appareil photo ultra-large de 64 Mpx offre un champ de vision impressionnant de 126 ° pour tout capturer, des fêtes aux villes tentaculaires, tout en bénéficiant du premier objectif double Free-Form au monde, qui s'attaque à la racine du problème de distorsion des images grand angle avec une distorsion des bords de 0,5 %, la plus faible du secteur. Grâce à la technologie de revêtement anti-éblouissement, le HONOR Magic4 Ultimate peut obtenir un champ de vision net et large, que ce soit pour prendre des photos ou des vidéos.

Pour les sujets éloignés, l'appareil photo télescopique Periscope de 64 Mpx avec stabilisation optique intégrée et photographie par calcul de fusion offre une plage de zoom impressionnante de 3,5 x en optique et jusqu'à 100 x en numérique pour que les utilisateurs puissent capturer des images stables. Unique au HONOR Magic4 Ultimate de la série, l'appareil photo Spectre amélioré de 50 Mpx, qui a fait ses débuts dans le premier fleuron pliable de HONOR, le Magic V, permet au système de l'appareil photo de révéler plus de détails dans des environnements complexes comme la brume.

Au cœur du système, un tout nouveau processeur d'image personnalisé supplémentaire prend en charge des calculs d'IA plus rapides et plus efficaces pour porter la photographie Ultra Fusion à des niveaux encore plus élevés, permettant la capture vidéo en mode nuit 4K la plus puissante du secteur et la prévisualisation en temps réel, en veillant à ce que la prise de vidéos très lumineuses, claires et vibrantes dans une obscurité extrême soit possible.

Le HONOR Magic4 Ultimate prend également en charge un tout nouveau format vidéo de qualité professionnelle : Magic-Log2. Développé sur mesure à partir des nouveaux modules d'appareil photo, le nouveau format permet de capturer une plage dynamique supérieure de 15 % pour l'enregistrement de séquences vidéo. Associé à la toute nouvelle prise en charge de la 3D LUT (Look Up Table ou Tableau de consultation), le HONOR Magic4 Ultimate peut réaliser des vidéos HDR10+ époustouflantes même en cas de faible luminosité, ce qui rend la magie du cinéma plus facile que jamais.

Le pouvoir de la magie à son meilleur

Alimenté par la plateforme mobile 5G Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, le HONOR Magic4 Ultimate offre des performances rapides et une efficacité incroyable de la batterie dans tous les scénarios d'utilisation typiques. HONOR a maximisé les capacités de cette puce électronique, apportant de nouvelles optimisations du système avec une fluidité et une consommation d'énergie améliorées, tout en générant moins de chaleur et en réduisant la latence pour une expérience utilisateur encore meilleure.

L'écran LTPO de nouvelle génération de 6,81 pouces offre des images fluides et éclatantes et prend en charge la fréquence de rafraîchissement adaptative pour aider les utilisateurs à économiser la batterie. Conformément à la série HONOR Magic4 plus large, l'écran prend en charge la gradation par modulation de largeur d'impulsion (PWM) de 1920 Hz pour offrir une expérience visuelle confortable même dans les environnements à faible luminosité. Le HONOR Magic4 Ultimate est également le nouveau téléphone intelligent en tête du classement des écrans de DxOMark, avec un score de 95 points.

Doté de la toute dernière interface Magic UI 6.0 basée sur Android 12, le HONOR Magic4 Ultimate prend en charge une série de fonctions de vie intelligente propres à HONOR.

Couleurs et disponibilité

Disponible en noir et en blanc, le HONOR Magic4 Ultimate arrivera sur le marché chinois plus tard dans l'année, avec un prix commençant à 7 999 RMB.

