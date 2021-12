OTTAWA, ON, le 22 déc. 2021 /CNW/ - La semaine dernière, le gouvernement fédéral a adopté une loi interdisant le harcèlement et l'intimidation des travailleurs de la santé et des patients. Ces nouvelles mesures de protection arrivent à point nommé, alors qu'on assiste à une intensification des menaces envers les médecins et d'autres travailleurs de la santé sur les médias sociaux, voire à leur domicile dans certains cas. Il s'agit d'une tendance extrêmement troublante qu'on ne peut laisser durer.

Avec l'adoption de ces nouvelles mesures législatives, l'Association médicale canadienne (AMC) encourage les forces de l'ordre, partout au pays, à s'assurer que nos travailleurs de la santé sont protégés contre la violence et les menaces.

De plus, l'AMC presse les sociétés de médias sociaux de redoubler d'efforts pour que leurs plateformes soient des endroits sûrs où les travailleurs de la santé peuvent diffuser de l'information et conseiller la population sans être exposés à l'intimidation et aux menaces.

Les médecins et les autres travailleurs de la santé travaillent sans relâche depuis le début de la pandémie afin de prendre soin des patients. Alors qu'une cinquième vague balaie le Canada, nous sommes toujours en première ligne, près de deux ans après que la crise sanitaire a frappé notre pays. Ce dont nous avons besoin en ce moment, ce n'est pas l'ignorance et la haine dont s'abreuve une petite minorité, mais bien la gentillesse, la patience et la bonne volonté que continuent à manifester la plupart des gens. Nous reconnaissons que ces deux années ont été difficiles pour tout le monde. Les travailleurs de la santé aux premières lignes de la pandémie sont épuisés, mais notre volonté d'aider les autres reste inébranlable.

Dre Katharine Smart

Présidente, Association médicale canadienne

