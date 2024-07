Harbour City est transformée en un pays de merveilles artistiques pour se plonger dans la dernière frénésie sportive. Le Moving Forward Sports Ground comprend deux endroits photogéniques et trois aires d'activités sportives, où les enfants peuvent s'amuser dans le bac à sable, déambuler autour de la piste de tricycle et diriger en bon capitaine leur propre canot télécommandé avec des personnages de 5 mètres de haut. Et à l'attraction touristique la plus populaire - Ocean Terminal Deck, le ring de boxe Happy Flipping avec plus de 30 personnages gonflables est installé face au paysage époustouflant du port de Victoria, pour que tout le monde puisse profiter des vues spectaculaires tout en participant à une expérience de boxe amusante.

M. Zanotto organise également sa première exposition multimédia solo à Hong Kong, intitulée « Looping in Hong Kong », à la galerie Gallery by the Harbour. L'exposition présente non seulement ses animations en boucle les plus appréciées, mais aussi plus de 20 œuvres d'art, y compris des sculptures et des imprimés, qui relient parfaitement les œuvres d'art physiques à des créations numériques uniques.

Reconnues pour leurs animations captivantes en boucle mettant en vedette des personnages attachants aux grands yeux et des motifs géométriques vibrants, les œuvres ludiques et apaisantes de M. Zanotto ont conquis le cœur d'innombrables admirateurs dans le monde entier.

Plongez dans l'art et les thèmes sportifs de Lucas Zanotto, et imprégnez-vous de la joie et de l'émerveillement avec votre famille et vos amis à Harbour City!

