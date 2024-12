HONG KONG, 20 décembre 2024 /CNW/ - Chow Yun Fat, icône du cinéma hongkongais, est reconnu non seulement pour ses talents d'acteur exceptionnels et sa présence emblématique à l'écran, mais aussi pour sa véritable passion pour la photographie. Chow passe cette fois derrière la caméra et sous les feux de la rampe en tant que photographe, en présentant une captivante exposition caritative intitulée « Hong Kong‧Morning », qui reflète son amour profond pour la ville. Du 18 décembre 2024 au 2 janvier 2025, l'exposition se tiendra au hall principal de l'Ocean Terminal, à Harbour City.

L’acteur hongkongais chevronné Chow Yun Fat lors de la cérémonie d’ouverture de son exposition photographique caritative « Hong Kong‧Morning » au Harbour City. (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited) « Untitled », la pièce maîtresse de l’exposition de photographie caritative « Hong Kong Morning ». (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited) L’exposition présente 30 œuvres photographiques qui capturent l’essence de la vie matinale de Hong Kong à travers l’objectif de Chow Yun Fat. (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited)

L'exposition présente 30 œuvres photographiques, toutes prises par Chow dans la lumière matinale de la ville. La pièce maîtresse, « Untitled », présente une nouvelle perspective sur les panoramas enchanteurs du port de Victoria, et révèle la beauté du port sous un éclairage étonnant à travers l'objectif de Chow. Par ailleurs, l'exposition est divisée en trois sections : « Hong », « Kong » et « Morning ». Chaque section présente un thème distinct, respectivement des photographies de fleurs, des scènes de rue et une série unique d'autoportraits, invitant les visiteurs à découvrir l'œil avisé de l'artiste pour les détails subtils de la vie.

L'affection sincère de Chow pour Hong Kong transparaît, complétée par son engagement caritatif. Des tirages en édition limitée des œuvres présentées seront disponibles à la vente et toutes les recettes, après avoir couvert les coûts essentiels, seront reversées à des associations caritatives locales.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Chow a fait une apparition spéciale pour partager le concept inspirant et les histoires qui se cachent derrière l'exposition. Harbour City Estates Limited a fièrement effectué l'achat inaugural de « Untitled » pour 300 000 HKD, exprimant sa sincère gratitude pour le soutien de Chow et encourageant la participation collective à des actions caritatives.

