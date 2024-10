HONG KONG, 3 octobre 2024 /CNW/ - Paul Smith, une entreprise britannique de conception de renom, a lancé une série d'activations mondiales sous le thème de ses rayures classiques. Cette fois-ci à Hong Kong, Harbour City s'associe à Paul Smith pour dévoiler l'installation Stripe Illuminated avec des lumières au néon et le premier Bar Paul en Asie, offrant une expérience unique de dégustation de vins fusionnant la culture locale et l'esthétique de la mode au Ocean Terminal Deck, avec la vue fascinante de Victoria Harbour.

L’installation Stripe Illuminated sur le thème des rayures classiques de Paul Smith et le premier Bar Paul en Asie offrent une expérience luxueuse de douce ivresse au Ocean Terminal Deck de Harbour City, à Hong Kong. (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited) Bar Paul présente de tout nouveaux cocktails créés pour Paul Smith, accompagnés de délices culinaires préparés par des restaurants de Harbour City, ce qui permet à tout le monde de déguster ses cocktails du crépuscule jusqu’à la nuit près de Victoria Harbour. (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited) L’installation Stripe Illuminated met en valeur l’histoire de la marque et l’esthétique de Paul Smith dans le style des enseignes au néon emblématiques de Hong Kong et des boîtes lumineuses nostalgiques. (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited)

Inspiré des cafés italiens que Paul Smith fréquentait à Soho dans les années 1960, Bar Paul a été conçu à l'origine comme un concept pour la présentation SS25 de Paul Smith à Florence. Le premier Bar Paul en Asie a maintenant ouvert ses portes à Harbour City sous forme de bar éclair qui accueillera des invités chaque fin de semaine du 28 septembre au 27 octobre 2024. Non seulement Bar Paul sert des vins fins et des boissons spéciales, mais l'établissement présente également des cocktails de gin flambant neufs spécialement créés pour Paul Smith, tous combinés à une grande variété de délicieux mets préparés par certains restaurants de Harbour City. De plus, les visiteurs peuvent recevoir gratuitement des caricatures personnalisées et des chaîne porte-clés au style de Hong Kong!

Inspirée par les panneaux néons vibrants qui ornent les rues animées de Hong Kong, l'installation Stripe Illuminated fusionne magnifiquement l'histoire de la marque et l'esthétique avec la culture locale de la ville. Les trois cubes de 3 m x 3 m rendent hommage aux dimensions modestes de la toute première boutique de Paul Smith dans sa ville natale de Nottingham en 1970, chacun mettant en valeur de façon unique les rayures classiques de Paul Smith. Reflétant les passions de Paul Smith, l'installation présente des boîtes lumineuses qui mettent en lumière son rêve d'enfance de faire du vélo, la mercerie qui a marqué le début de sa carrière et son amour de toute une vie pour la photographie, toutes présentées dans un style nostalgique de Hong Kong. De plus, on y voit des panneaux au néon scintillants et un poteau de barbier élégant arborant des rayures, offrant de charmantes possibilités de photos. L'entrée est gratuite tous les jours du 28 septembre au 10 novembre 2024.

Que vous appréciiez la mode ou les cocktails, laissez-vous charmer par les prestigieuses rayures classiques de Paul Smith à Harbour City!

#HarbourCity #PaulSmith #BarPaul @HarbourCity @PaulSmithDesign

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2522507/Bar_Paul___Stripe_Illuminated.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2522508/Bar_Paul.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2522509/Stripe_Illuminated.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1993823/Harbour_City_Logo_Logo.jpg

SOURCE Harbour City Estates Limited

PERSONNE-RESSOURCE : (Pour diffusion interne seulement) Pour télécharger le communiqué de presse et les photos : http://bit.ly/3z5Yabn; Demande de renseignements des médias - Harbour City Estates Limited : Florence Man, (852) 2118 8623, [email protected]; Kayley Lee, (852) 2118 6995, [email protected]