VANCOUVER, BC, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Les institutions culturelles suscitent la curiosité et l'émerveillement, renforcent les liens communautaires et créent des occasions d'explorer diverses perspectives.

Aujourd'hui, Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien, a annoncé un investissement de 350 000 dollars dans le projet de la H.R. MacMillan Space Centre Society. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Ce financement, accordé par l'intermédiaire du Fonds du Canada pour les espaces culturels, permettra à la H.R. MacMillan Space Centre Society d'améliorer et de moderniser le Planetarium Star Theatre, ainsi que d'acheter et d'installer de nouveaux équipements de pointe, notamment des projecteurs et des ordinateurs.

Grâce à cette technologie spécialisée, le centre spatial pourra offrir une programmation plus novatrice et créative, élaborer du contenu plus diversifié, et encourager la collaboration entre les secteurs culturels et technologiques, étant donné les nombreuses organisations communautaires qui utilisent également le théâtre.

La H.R. MacMillan Space Centre Society étudie également des possibilités passionnantes pour le théâtre dans les domaines de l'informatique spatiale, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, des possibilités qui maximiseraient l'incidence de cet investissement au-delà du remplacement du matériel.

Citations

« Depuis plus d'un demi-siècle, le H.R. MacMillan Space Centre inspire des générations de Britanno-Colombiens et Britanno-Colombiennes à observer le ciel, consolidant l'amour de la science et l'éducation spatiale pour les visiteurs et visiteuses de tous âges et de tous horizons. Ce financement permet au Planetarium Star Theatre de rester à la pointe de l'innovation et de captiver le public grâce à une programmation et à des expériences de grande qualité. Il s'agit non seulement d'un investissement dans la créativité et la vision, mais aussi dans l'avenir de l'apprentissage. Je suis ravie que Patrimoine canadien soit partenaire de cet important projet de modernisation. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Les améliorations apportées au Planetarium Star Theatre ne serviront pas seulement à rehausser l'expérience des visiteurs, mais aussi à élargir l'horizon des possibilités, transformant la façon dont nous interagissons avec la science, la culture et la technologie. Grâce à la modernisation des projecteurs et des ordinateurs, le H.R. MacMillan Space Centre pourra continuer à faire connaître les merveilles de notre planète et du cosmos sans restriction technologique. Ce projet reflète l'engagement de notre gouvernement à soutenir des espaces culturels dynamiques et accessibles qui enrichissent nos communautés. »

- Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien

« Alors que le H.R. MacMillan Space Centre entame un nouveau chapitre passionnant de son histoire, nous sommes profondément reconnaissants à Patrimoine canadien pour son soutien crucial dans la modernisation du Planetarium Star Theatre. Ce financement arrive à un moment charnière, où les progrès dans le domaine des sciences et des technologies spatiales s'accélèrent et que Vancouver est de plus en plus connue en tant que carrefour dynamique de la technologie et de l'innovation. Notre dôme amélioré sera une source d'inspiration pour les futurs innovateurs et innovatrice, en plus de servir de plateforme immersive pour raconter des récits et célébrer notre histoire commune avec nos hôtes des Premières Nations. Nous avons hâte de favoriser des partenariats interdisciplinaires dynamiques au cours de cette remarquable aventure à venir. »

- Lorraine Lowe, directrice générale, H.R. MacMillan Space Centre

Les faits en bref

La H.R. MacMillan Space Centre Society supervise les activités et la gestion du H.R. MacMillan Space Centre, situé dans le parc Vanier, à Vancouver. Le centre spatial a ouvert ses portes en 1968 et accueille plus de 145 000 visiteurs par année. L'organisation partage ses locaux avec le Museum of Vancouver.

Le Planetarium Star Theatre est la principale attraction du H.R. MacMillan Space Centre. Il est doté d'un dôme-écran qui offre une expérience immersive à 360 degrés. Il s'agit du plus grand théâtre de ce type en Colombie-Britannique. Il peut accueillir jusqu'à 230 personnes.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Il appuie des projets de rénovation et de construction, ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels.

