Comment les attentes salariales, l'IA, les heures de travail flexibles et les lacunes en matière de compétences transforment le spectre de l'embauche

32 % des recruteurs affirment que l'IA mène à une augmentation de l'embauche

TORONTO, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Robert Half, entreprise mondiale de solutions spécialisées en matière de gestion des talents et de services aux entreprises, a publié son Guide salarial de 2025, qui révèle des renseignements essentiels sur les tendances en matière d'embauche et de rémunération. L'étude porte sur la dynamique du marché du travail, les avantages sociaux et accessoires, ainsi que sur les salaires de départ pour des centaines de postes dans divers domaines professionnels au Canada.

Au-delà du salaire, les dirigeants proposent les éléments suivants pour stimuler les efforts d’embauche. (Groupe CNW/Robert Half Canada Inc.) Les gestionnaires expliquent comment la demande d’expertise en IA influence le recrutement. (Groupe CNW/Robert Half Canada Inc.)

« Le salaire demeure la plus grande priorité des professionnels, car le coût de la vie demeure une préoccupation majeure, a déclaré David King, directeur général principal, Robert Half, Canada et Amérique du Sud. Cependant, ce n'est pas le seul élément important. En plus de l'analyse comparative de leur rémunération, les entreprises doivent s'assurer de mettre en place des processus d'embauche efficaces et d'offrir des avantages accessoires et avantages sociaux, de la souplesse en milieu de travail et des occasions de perfectionnement pour embaucher, conserver et former les meilleurs talents au sein de ce marché du travail en évolution. »

Le Guide salarial canadien 2025 de Robert Half est une ressource essentielle pour les employeurs et les chercheurs d'emploi. Voici cinq principales conclusions tirées de l'étude :

Le salaire est une préoccupation majeure. Plus de 9 professionnels sur 10 (92 %) sont préoccupés par le fait que l'inflation dépasse la croissance des salaires, tandis que 51 % déclarent se sentir sous-payés. Un tiers des travailleurs ont déclaré qu'ils se trouveraient un nouvel emploi si leur employeur n'augmentait pas leur salaire. Le salaire demeure la première chose que les professionnels recherchent dans un nouvel emploi (60 %), tandis que 32 % des recruteurs disent qu'ils augmentent leurs salaires de départ précisément pour attirer de nouveaux employés. L'IA a une incidence sur le recrutement. Les projets d'IA, d'apprentissage automatique et d'automatisation sont des priorités pour les entreprises de partout au Canada . Les gestionnaires indiquent que l'IA entraîne un changement dans les compétences très recherchées (51 %), un plus grand nombre de travailleurs contractuels ou de consultants (40 %), une augmentation de l'embauche (32 %) et l'externalisation de projets (29 %). Il est essentiel d'adopter l'apprentissage continu et de mettre l'accent sur les efforts de renforcement des compétences, tout en investissant dans la formation des employés et en stimulant l'innovation. La souplesse demeure essentielle. De nombreux professionnels au Canada (44 %) préfèrent travailler deux ou trois jours par semaine au bureau, tandis que les employeurs préfèrent en moyenne que les membres de leurs équipes soient au bureau quatre jours par semaine. Cependant, les employeurs sont conscients qu'ils doivent offrir de la flexibilité pour attirer les meilleurs talents; 32 % des travailleurs qui cherchent un nouvel emploi affirment qu'une plus grande souplesse est la principale raison qui motive leur décision. 39 % des gestionnaires offrent des emplois hybrides précisément pour attirer des talents qualifiés, tandis que 37 % offrent des horaires flexibles pour la même raison. Les longs cycles d'embauche ont des conséquences néfastes. Les employeurs qui ne simplifient pas leurs processus d'embauche et qui ne suivent pas le rythme pour le recrutement de postes clés risquent d'en payer le prix. Les recruteurs déclarent que les longs cycles d'embauche entraînent un roulement élevé en raison de la lourde charge de travail (44 %), des coûts de recrutement plus élevés (42 %), de la perte de candidats de premier plan au profit de concurrents (40 %) et des projets retardés ou annulés (39 %). La relève est une préoccupation. Le manque de candidats qualifiés pour la relève (42 %), l'insuffisance des programmes de perfectionnement (39 %) et le fait que les candidats internes ne s'intéressent pas aux postes de direction (35 %) font partie des principaux défis auxquels les entreprises font face en ce qui concerne la relève. Pour contrer ce problème, bon nombre d'entre eux mettent l'accent sur le perfectionnement des employés, le recrutement et la formation de candidats prometteurs et l'embauche de talents contractuels.

Pour les professionnels qui cherchent à accroître leur potentiel de rémunération, Robert Half recommande les stratégies suivantes :

Tirez parti de ressources comme le Guide salarial de 2025 de Robert Half pour étudier les échelles salariales actuelles.

pour étudier les échelles salariales actuelles. Évaluez l'ensemble du régime de rémunération, y compris les avantages sociaux et accessoires, et explorez des options pour améliorer l'équilibre entre le travail et la vie personnelle.

Accordez la priorité au perfectionnement des compétences et suivez des formations et obtenez des certifications pertinentes pour améliorer la possibilité de faire valoir vos compétences.

Explorez les postes contractuels qui offrent une exposition à une variété de projets, d'équipes, de milieux de travail et d'industries.

Pour en savoir plus et pour explorer le guide complet, consultez le Guide salarial canadien 2025 de Robert Half.

À propos de l'étude

Le Guide salarial canadien 2025 présente les tendances en matière d'emploi et les salaires de départ pour des centaines de postes dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du soutien administratif et à la clientèle, du marketing et de la création, du droit ainsi que des ressources humaines au Canada. L'information contenue dans le guide est fondée sur des données provenant de placements gérés par des équipes de Robert Half partout au Canada, d'une analyse de la demande pour chaque poste, de l'offre de talents et d'autres conditions du marché, ainsi que des sondages en ligne mis au point par Robert Half et menés par des firmes de sondage indépendantes. Les sondages ont été menés en juin 2024 et comprennent les réponses de plus de 1 750 travailleurs âgés de 18 ans et plus et de 1 800 recruteurs dans des entreprises comptant 20 employés ou plus au Canada.

À propos de Robert Half

Robert Half est la première et plus grande entreprise de solutions spécialisées en matière de talents au monde. Elle met en relation les possibilités de grandes entreprises avec des chercheurs d'emploi hautement qualifiés. Robert Half offre des solutions de placement contractuel et permanent dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de la technologie, du marketing et de la création, du droit, de l'administration et du soutien à la clientèle par l'intermédiaire de ses plus de 300 bureaux dans le monde. Robert Half est la société mère de Protiviti®, une société de services-conseils mondiale qui offre des solutions dans les domaines de l'audit interne, de la gestion des risques, des affaires et de la technologie. Robert Half, y compris Protiviti, a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées de Fortune®. Découvrez la vaste étendue de nos solutions, de nos études et de nos connaissances à RobertHalf.ca.

