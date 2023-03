NEW YORK, le 9 mars 2023 /CNW/ - LILYSILK, la plus importante marque de soie au monde, dont la mission est d'inspirer les personnes à vivre une vie meilleure et durable, rend la vie facile aux amateurs de soie du monde entier grâce à un guide de style printanier inspiré par les célébrités qui ont été aperçues portant la marque mondialement populaire.

Amanda Seyfried a été aperçue avec le pantalon large en soie LILYSILK pendant un tournage.

Plus récemment, l'actrice primée Amanda Seyfried a été aperçue portant le pantalon large en soie LILYSILK pendant un tournage. Ce pantalon Palazzo taille haute, aux jambes évasées, flottant et asymétrique est un vêtement spectaculaire qui met en valeur le style et la qualité. L'actrice a choisi le pantalon couleur Taffy 2022, qui est maintenant aussi disponible en couleur Sang de bœuf dans la toute nouvelle collection Printemps 2023.

Un autre choix inspirant pour les garde-robes printanières est le produit très populaire de LILYSILK, la chemise SOS . Avec un style posé et professionnel lorsqu'elle est rentrée, la chemise SOS peut aussi être portée de manière moins formelle et non cintrée, pour un look décontracté comme Viola Davis l'a parfaitement démontré avec sa version Navy Pinstripe sur le tapis rouge. Pour plus d'inspiration, jetez un coup d'œil à la magnifique interprétation de Cindy Crawford en bleu marine lors d'un souper.

La robe chemise classique en soie Freesia de LILYSILK , une œuvre intemporelle qui est une représentation féminine rafraîchissante de la chemise classique pour hommes, a également été vue portée par des célébrités telles que Julianne Moore et Michelle Williams , qui ont toutes les deux choisi une version de cette pièce printanière maîtresse . Sa silhouette décontractée permet de porter cette robe pour le brunch et les affaires en ajoutant simplement une ceinture et des talons.

La collection florale de LILYSILK s'est également révélée être un favori des célébrités qui souhaitent vraiment briller. L'imprimé Vintage Lily, avec de délicats lis en floraison sur de la soie chocolat et bleu foncé classique de première qualité, assure un chic sans effort comme l'a démontré Anne Hathaway avec son superbe foulard rectangulaire en soie LILYSILK sur son sac lors du 75e Festival de Cannes.

La collection LILYSILK x Mika Ninagawa est une célébration printanière de la soie et des fleurs qui insuffle art et imagination comme en témoigne Lupita Nyong'o de façon spectaculaire lors d'une entrevue pour son récent film.

« Pour célébrer le printemps et notre plus récente collection Printemps 2023, nous avons préparé ce guide de style inspiré des célébrités pour les amateurs de LILYSILK, afin qu'ils puissent eux aussi vivre de façon spectaculaire. Conformément à notre objectif d'apporter aux amateurs de LILYSILK le confort ultime chaque saison, le temps est venu de se débarrasser du froid et des vêtements chauds et d'accueillir la chaleur et la douceur », a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK.

