CALGARY, AB, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Au cours de la fin de semaine, le Groupe WestJet a terminé l'intégration de son transporteur à très faible coût, Swoop, dans les opérations existantes de 737 de WestJet. Maintenant que l'intégration est terminée, WestJet tirera parti des réussites et des leçons tirées des cinq années d'exploitation du premier transporteur à très faible coût au Canada dans l'ensemble de sa compagnie aérienne en croissance afin d'améliorer sa capacité de servir un plus large éventail d'invités. Au lieu de desservir le marché des voyages à très faible coût avec 16 avions seulement, chaque appareil, au sein de notre flotte de 180 avions, offrira des solutions de voyage très abordables et une expérience de vol de qualité supérieure.

« En tant que premier transporteur à très faible coût à entrer sur le marché canadien, Swoop a lancé en 2018 le produit sans superflu au Canada et a été le meilleur de sa catégorie pour ce qui est de générer des revenus accessoires, a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du groupe WestJet. En maintenant les coûts bas, Swoop a pu offrir les tarifs les plus concurrentiels et attirer les voyageurs canadiens de tous les groupes démographiques. Alors que nous concluons cette intégration, nous tirerons des leçons des réussites de Swoop pour mieux servir nos clients grâce à une offre de produits diversifiée qui répond à une variété de besoins. »

Après cinq ans d'exploitation d'un véritable transporteur à très faible coût au Canada, l'expérience de WestJet est cruciale pour son approche stratégique à faible coût. Avec le plus grand carnet de commandes d'avions à fuselage étroit au pays, la compagnie aérienne est prête à utiliser le produit à très faible coût de Swoop, offrant des tarifs bas et une gamme de forfaits vacances abordables pour tout son parc d'avions à fuselage étroit. Le plan de WestJet comprend la densification de la partie arrière de son 737, tout en maintenant une cabine haut de gamme à l'avant, ce qui permet à WestJet d'offrir un éventail d'offres en vol, allant d'un très faible coût à un prix supérieur, sur chaque avion de sa flotte.

« Nous tenons à féliciter tous les employés actuels et anciens de Swoop pour leur travail bien fait. Merci pour votre travail acharné, votre engagement et votre passion qui ont rendu Swoop possible », a conclu Alexis von Hoensbroech.

À propos du Groupe WestJet

WestJet a pris son envol en 1996, réduisant les tarifs aériens de moitié et augmentant la proportion de personnes qui utilisent l'avion au Canada de plus de 50 %. Aujourd'hui, le Groupe WestJet se compose du plus important transporteur aérien à faible coût au Canada et du plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages abordables aux Canadiens. En comptant WestJet, Sunwing Airlines, le Groupe Vacances Sunwing et WestJet Cargo, les 14 000 employés du Groupe WestJet desservent 37 collectivités au Canada et 74 destinations dans 27 pays. WestJet Cargo utilise les avions de WestJet et une flotte spécialisée de Boeing 737-800 convertis pour fournir des services de fret aérien à une vaste gamme de clients.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet.

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews.

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet.

Suivez WestJet sur LinkedIn à linkedin.com/company/westjet.

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet.

Lisez la Salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/news.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Pour joindre le service des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à [email protected].