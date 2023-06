Le voyagiste Vacances Sunwing poursuivra ses activités de façon indépendante en s'associant à Vacances WestJet pour offrir aux Canadiens les forfaits touristiques les plus abordables.

CALGARY, AB, le 19 juin 2023 /CNW/ - Le groupe WestJet a confirmé aujourd'hui ses plans pour offrir des services de transport fiables et abordables à un plus grand nombre d'invités et de collectivités au Canada et à l'étranger, en regroupant les meilleurs services de chaque compagnie aérienne du groupe WestJet, y compris Sunwing Airlines et Swoop en une seule offre de produits.

« Nous sommes convaincus que l'intégration future de Sunwing Airlines au sein du groupe WestJet, dans la foulée de celle de notre transporteur à très faible coût Swoop, améliorera considérablement notre capacité à offrir des prix abordables et un vaste choix à nos invités », a déclaré Alexis von Hoensbroech, président et chef de la direction du groupe WestJet. « L'intégration de tous les appareils de Sunwing Airlines, de Swoop et de WestJet pour créer une flotte aérienne unique nous permettra d'accroître notre résilience opérationnelle collective, tout en offrant des tarifs plus abordables et encore plus d'occasions de vacances dans l'ensemble de notre réseau. »

Bien que l'intégration de Swoop devrait être terminée d'ici la fin d'octobre 2023, l'intégration de Sunwing Airlines ne commencera pas avant 2024 et les activités du voyagiste se poursuivront comme d'habitude pour le moment.

Ensemble, l'entreprise de voyagistes, Vacances Sunwing et Vacances WestJet formeront le principal voyagiste au Canada et continueront de fonctionner de façon indépendante sous leurs marques existantes et respectives, en tant que parties intégrantes du groupe WestJet. Par conséquent, Vacances Sunwing et Vacances WestJet élargiront considérablement l'offre de voyages d'agrément à un plus grand nombre de collectivités de son vaste réseau et offriront des forfaits de vacances abordables à longueur d'année dans les collectivités du Canada, des forfaits qui étaient auparavant saisonniers.

De plus, en tirant parti des produits à très bas prix de Swoop et des forfaits de vacances abordables offerts par Vacances Sunwing, le groupe WestJet commencera à offrir des forfaits très abordables, des tarifs abordables et des forfaits vacances plus abordables partout au Canada grâce à l'ensemble de ses 180 avions.

« La concurrence entre les transporteurs aériens au Canada n'a jamais été aussi forte et, après trois années difficiles, le secteur de l'aviation reprend de la vigueur; le trafic de passagers ayant doublé au Canada depuis mars 2022 », a poursuivi M. von Hoensbroech. « Nous sommes la plus grande compagnie aérienne de l'Ouest canadien et le plus important fournisseur de services de voyages d'agrément au pays, et l'intégration de Swoop et éventuellement de Sunwing Airlines au groupe WestJet améliorera l'abordabilité et permettra aux Canadiens de profiter d'une offre améliorée pour leurs déplacements aériens et leurs projets de vacances. »

