CALGARY, AB , le 13 mai 2024 /CNW/ - Le Groupe WestJet a annoncé aujourd'hui des améliorations importantes à son offre de voyages transocéaniques et récréatifs avec l'horaire d'hiver de sa flotte de 787 Dreamliner, proposant un service élargi toute l'année entre l'aéroport international de Calgary (YYC) et l'aéroport international Narita de Tokyo (NRT) et une augmentation de la connectivité quotidienne entre Calgary et l'aéroport international Charles-de-Gaulle, à Paris, et l'aéroport international d'Heathrow, à Londres. Alors que le Groupe WestJet continue de renforcer sa position de chef de file des voyages vers des destinations de loisirs au Canada, la compagnie aérienne améliore également la présence de ses appareils 787 sur les itinéraires vers des destinations de loisirs populaires grâce à un service entre le Canada, le Mexique et Hawaï.

Le Groupe WestJet renforce la connectivité entre Calgary et le monde grâce à l’horaire d’hiver amélioré de sa flotte de 787 (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« L'horaire d'hiver de notre flotte de 787 Dreamliner tient compte de la demande croissante d'options internationales tout au long de l'année pour les voyageurs d'affaires et d'agrément au départ de notre plaque tournante mondiale à Calgary jusqu'en Asie, en Europe et en Amérique du Nord », a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux du Groupe WestJet. « Nous continuerons de positionner stratégiquement nos Dreamliners pour offrir la meilleure liaison internationale entre l'Ouest canadien et le monde. »

Nouveau service à longueur d'année à destination de Tokyo

En s'appuyant sur le service saisonnier estival actuel, WestJet investit dans un service tout au long de l'année entre Calgary et Tokyo. L'amélioration du service est une étape stratégique pour la compagnie aérienne, qui attire plus de visiteurs en Alberta et renforce les possibilités de tourisme mondial, tout en préservant la position de Calgary en tant que ville de taille moyenne la plus connectée en Amérique du Nord. Grâce à l'entente de partage de code de longue date de WestJet avec Japan Airlines, nos invités auront également accès à sept destinations autres que Tokyo.

« Cet hiver, WestJet offrira plus de 60 000 sièges entre l'Asie et l'Alberta, créant ainsi un catalyseur pour la collaboration tout au long de l'année entre nos deux économies uniques et nos carrefours touristiques », a poursuivi M. Weatherill. « Cet itinéraire s'est avéré un canal exceptionnel pour les voyageurs d'agrément et d'affaires transpacifiques qui se rendent à Calgary et en Alberta. »

Liaison Fréquence Date de début Calgary - Tokyo 3 vols par semaine 27 octobre 2024

Renforcement du service à longueur d'année vers l' Europe

Cet hiver, WestJet renforce son offre de services hivernaux vers l'Europe grâce à une connectivité quotidienne vers Londres et Paris au départ de la plaque tournante mondiale de la compagnie aérienne à Calgary. Bien que ces trajets aient été offerts tout au long de l'hiver, la fréquence à destination de Paris a été augmentée pour correspondre à celle de Londres, et pour répondre à la demande sans précédent pour les voyages d'affaires et d'agrément entre l'Ouest canadien et l'Europe. Les invités bénéficieront également de l'accord de partage de codes entre WestJet et Air France, qui donne accès à plus de 53 destinations européennes au-delà de Paris.

Liaison Fréquence Date de début Calgary - Londres 7 vols par semaine 27 octobre 2024 Calgary - Paris 7 vols par semaine 27 octobre 2024

En tant que chef de file au pays sur le plan des voyages vers des destinations de loisirs, WestJet améliore son service vers le Mexique

Conformément à la stratégie du Groupe WestJet, la compagnie aérienne s'engage à offrir aux Canadiens des options de voyage d'agrément plus abordables que tout autre transporteur au pays. Cet hiver, la compagnie aérienne déploie ses appareils 787 sur certaines de ses destinations de loisirs les plus populaires, notamment en doublant sa capacité entre Calgary et Cancún à deux fois par jour et en offrant un service quotidien entre Calgary et Puerto Vallarta. De plus, la compagnie aérienne continuera d'offrir un service quotidien à bord de ses Boeing 787 entre Toronto et Cancún et un service trois fois par semaine entre Calgary et Honolulu.

Liaison Fréquence Date de début Calgary - Cancún 13 vols par semaine 28 octobre 2024 Calgary - Puerto Vallarta 7 vols par semaine 11 novembre 2024 Calgary - Honolulu 3 vols par semaine 16 novembre 2024 Toronto - Cancún 7 vols par semaine 28 octobre 2024

À propos du Boeing 787 Dreamliner

Plus imposant appareil de la flotte de WestJet, le Boeing 787 Dreamliner peut effectuer des voyages intercontinentaux en transportant jusqu'à 320 invités par vol, ce qui le rend idéal pour les liaisons vers l'Europe, l'Asie et d'autres destinations populaires. Il est doté d'une configuration à trois cabines pour répondre aux différents besoins des clients, et de sièges spacieux équipes de systèmes de divertissement pour un confort accru.

