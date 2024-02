CALGARY, AB, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, WestJet Group Inc. a annoncé qu'elle prolongeait jusqu'en 2031 l'échéance de la majeure partie de ses emprunts à terme. WestJet l'a fait en s'engageant dans une nouvelle facilité de prêts à terme garantis et en capitalisant sur la hausse de sa cote de crédit et sur son solide rendement financier, qui dépasse ses bénéfices antérieurs à la COVID.

« Nous sommes très heureux de cette structure novatrice, garantie par notre programme de fidélisation et notre marque, a déclaré Mike Scott, directeur financier du groupe WestJet. Cette transaction de refinancement opportuniste améliore notre souplesse financière et a été sursouscrite, ce qui reflète la force du programme de fidélité Récompenses WestJet et de la marque WestJet. »

Les liquidités de WestJet dépassent les 2 milliards de dollars et son ratio d'endettement net rajusté pro forma à la fin de l'exercice 2023 était environ trois fois plus élevé que le bénéfice rajusté avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA).

« Nous sommes la seule compagnie aérienne d'envergure en Amérique du Nord qui n'a pas eu besoin d'une aide gouvernementale sectorielle, qui n'a pas contracté de dette auprès de tiers ou qui n'a pas émis d'actions pendant la pandémie. Au lieu de cela, nous avons mis l'accent sur la propreté de notre bilan afin de tirer parti de notre ambitieux plan de croissance, alimenté par le plus grand carnet de commandes d'avions à fuselage étroit de toutes les compagnies aériennes au Canada », a poursuivi M. Scott.

La nouvelle facilité de financement par emprunt est assujettie aux conditions habituelles et devrait être finalisée le 14 février 2024.

Barclays Bank PLC est l'unique administrateur et agent de structuration de cette nouvelle facilité.

À propos de WestJet

En 27 ans au service des Canadiens, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé à plus de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au Canada. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement trois avions, 250 employés et cinq destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 120 destinations dans 26 pays.

Le terme « liquidités » dans le présent communiqué s'entend d'une encaisse non affectée et de la disponibilité d'une facilité de crédit renouvelable pour WestJet.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la réglementation des valeurs mobilières applicable. Ces énoncés portent sur des événements futurs, y compris les attentes, les croyances, les intentions, les plans ou les projections de la direction, et certains de ces énoncés peuvent être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs comme « croire », « s'attendre à », « prévoir », « estimer », « projeter », « avoir l'intention », « rechercher », « futur », « continuer », « envisager de », « planifier », « prédire » et de verbes au futur ou au conditionnel, de variations négatives ou autres de ces termes ou d'une terminologie comparable ou une par discussion de stratégie, de plans, d'occasions ou d'intentions. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent notamment les déclarations relatives à la conclusion de la nouvelle facilité de prêt à terme. Les résultats, réalisations ou rendements réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont prévus par ces énoncés prospectifs.

Étant donné que les énoncés prospectifs sont sujets à des hypothèses et à des incertitudes, les résultats réels, le rendement ou les réalisations peuvent différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou implicites dans ces énoncés prospectifs. WestJet Group recommande de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de leur publication. Sauf dans la mesure prévue par les lois et règlements applicables, WestJet Group n'a aucune obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs ou de faire d'autres énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

