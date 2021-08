Le groupe WestJet réagit à l'exigence de vaccination obligatoire pour le personnel des compagnies aériennes

La compagnie aérienne travaille à appliquer l'exigence de vaccination obligatoire du gouvernement concernant les employés des compagnies aériennes sous réglementation fédérale d'ici la fin octobre

CALGARY, AB, le 13 août 2021 /CNW/ - Le groupe WestJet a accueilli favorablement aujourd'hui l'annonce faite par le ministre des Transports du Canada, Omar Alghabra, concernant la vaccination obligatoire des employés des compagnies aériennes sous réglementation fédérale.

« Nous demeurons un partenaire solide pour le déploiement de la vaccination au Canada et nous travaillons avec diligence afin de mettre en œuvre la politique du gouvernement sur les vaccins obligatoires pour les employés des compagnies aériennes, a déclaré Mark Porter, vice-président directeur, Ressources humaines et culture de WestJet. La vaccination est le moyen le plus efficace pour nous permettre d'assurer la sécurité de nos invités et de nos employés, tout en freinant la propagation de la COVID-19. »

« Nous sommes conscients que nos employés auront des questions à ce sujet et nous en discuterons en temps opportun avec eux et nos groupes ouvriers, a poursuivi M. Porter. Nous cherchons à obtenir des détails supplémentaires auprès du gouvernement fédéral sur l'exigence en question et nous nous engageons à collaborer avec celui-ci pour que la politique soit mise en œuvre de façon réussie d'ici la fin d'octobre. »

WestJet compte actuellement une main-d'œuvre active d'environ 6 000 WestJetters, tandis que 4 000 sont toujours inactifs ou en congé forcé. En ce moment, Swoop compte 340 employés actifs, alors que plus de 170 sont toujours inactifs ou en congé forcé.

Le groupe WestJet respectera l'exigence selon laquelle les voyageurs nationaux doivent être testés ou entièrement vaccinés avant de prendre l'avion. Le groupe de compagnies aériennes fait valoir que les tests antigéniques rapides constituent une solution de rechange pour les voyageurs non vaccinés qui est à la fois acceptable, accessible et abordable.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a porté à plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. WestJet a été lancée en 1996 avec 3 avions, 250 employés et 5 destinations, et est passée au fil des ans à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays, avant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place dans le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 et 2020 au Canada (Bond Brand Loyalty)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

La carte de crédit de la compagnie aérienne a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

