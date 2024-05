Les deux parties attendent maintenant la tenue du vote de ratification des membres.

CALGARY, AB, le 6 mai 2024 /CNW/ - Le Groupe WestJet et l'Air Line Pilots Association (AMFA), le syndicat accrédité représentant les chefs techniciens chargés de l'entretien des avions de WestJet, ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient conclu une entente de principe pour la première convention collective entre les organisations. Les deux parties attendent maintenant la tenue du vote de ratification des membres.

« Le Groupe WestJet est heureux d'avoir conclu une entente de principe qui est à l'avant-garde de l'industrie au Canada et qui reconnaît l'apport important de nos précieux chefs techniciens chargés de l'entretien de nos avions. Ils deviendront ainsi les chefs techniciens chargés de l'entretien des avions les mieux rémunérés au Canada. De plus, l'entente prévoit l'application de normes de pointe en matière de conciliation travail-vie personnelle et des engagements fermes à l'égard de la sécurité d'emploi, a déclaré Diederik Pen, président de WestJet Airlines et chef de l'exploitation du Groupe WestJet. Nous sommes reconnaissants d'avoir conclu une entente, ce qui a permis d'éviter un arrêt de travail et toute incidence sur les précieux projets de voyage de nos invités. Nous remercions sincèrement nos invités de leur patience pendant cette période et nous sommes heureux d'aller de l'avant en mettant l'accent sur la prestation d'un service aérien amical, fiable et abordable aux Canadiens pour les années à venir, en tant qu'équipe unifiée. »

« Après neuf mois de négociations ardues, nous sommes fiers d'avoir conclu une entente de principe qui sera maintenant présentée, dans le cadre du processus de ratification, aux chefs techniciens chargés de l'entretien des avions et aux autres employés des Opérations techniques qui se surpassent pour maintenir une culture de sécurité de premier ordre pour le Groupe WestJet », a affirmé Will Abbott, directeur de la région nationale II et président de l'AMFA.

À propos d'AMFA

L'Aircraft Mechanics Fraternal Association est un syndicat du domaine de l'aviation indépendant axé sur le métier. L'AMFA représente les techniciens et chefs techniciens d'entretien d'aéronefs et les groupes de métiers spécialisés qui participent activement à l'industrie de l'aviation. Ces employés travaillent directement sur les aéronefs ou les composants, l'équipement de soutien et les installations. L'AMFA s'est engagée à améliorer le statut professionnel des techniciens et chefs techniciens et à augmenter progressivement les salaires, ainsi qu'à améliorer les avantages sociaux et les conditions de travail des professionnels qualifiés qu'elle représente. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'AMFA, consultez le site Web www.amfanational.org.

