CALGARY, AB, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le groupe WestJet et l'Air Line Pilots Association (ALPA), le syndicat accrédité représentant les pilotes de WestJet et de Swoop, ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient conclu un projet de règlement pour la deuxième convention collective entre les organisations. Les deux parties attendent maintenant la tenue du vote de ratification des membres.

Regardez la déclaration complète d'Alexis von Hoensbroech, président et chef de la direction du groupe WestJet, sur la conclusion d'un projet de règlement avec l'ALPA.

« Le groupe WestJet est heureux d'avoir conclu l'un des meilleurs projets de règlement du secteur au Canada, reconnaissant l'importante contribution de nos précieux pilotes en apportant des améliorations significatives à la sécurité d'emploi, à l'ampleur de l'emploi, aux conditions de travail et aux salaires », s'est réjoui Alexis von Hoensbroech, président et chef de la direction du groupe WestJet. « Nous sommes heureux d'avoir pu en arriver à une entente, mais avons conscience des répercussions qu'ont dû subir nos invités et leurs sommes sincèrement reconnaissants de leur patience pendant cette période. Nous sommes heureux de revenir à notre objectif d'offrir un service aérien amical, fiable et abordable aux Canadiens pour les années à venir. »

Le groupe WestJet intensifie ses activités aussi rapidement et efficacement que possible, mais leur reprise complète prendra du temps. Les invités qui voyagent sont toujours encouragés à vérifier l'état de leurs vols avant de se rendre à l'aéroport.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 110 destinations dans 24 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

