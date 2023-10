CALGARY, AB, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Le groupe WestJet a partagé aujourd'hui son échéancier souhaité quant à l'intégration de Sunwing Airlines à WestJet Airlines, menant ainsi à bien la stratégie de la compagnie aérienne visant à regrouper tous les 737 sous le même certificat d'exploitation aérienne (AOC). Les activités de planification et d'intégration vont bon train et l'objectif est de finaliser les efforts d'intégration d'ici octobre 2024.

« Dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie de réseau visant à desservir le marché canadien d'agrément d'un océan à l'autre, nous avons hâte de regrouper les avions 737 de Sunwing Airlines avec ceux de WestJet, améliorant ainsi notre capacité à répondre aux divers besoins de tous les Canadiens en matière de voyages et de produits », a déclaré Alexis von Hoensbroech, président et chef de la direction du groupe WestJet. « Le travail d'intégration priorisera une transition tout en douceur pour les clients et les employés de Sunwing alors que nous travaillerons ensemble afin de bonifier l'offre en matière de destinations soleil et de loisirs pour les communautés du pays tout en garantissant des emplois aux personnes qui transitionneront de Sunwing à WestJet. »

Alors que l'intégration de Swoop se poursuit et sera complétée en entier d'ici le 28 octobre 2023, le groupe WestJet intégrera Sunwing Airlines avec le même souci d'offrir une expérience constante aux invités et aux employés. Les activités de planification n'auront aucun impact sur le groupe Vacances Sunwing et ses agences de vacances associées.

Gardant la sécurité, les employés et les invités au premier plan et vu la nature complexe de l'intégration ainsi que l'implication de multiples intervenants tels que Transports Canada, Le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) et les partenaires syndicaux, l'échéancier d'intégration complète demeure flexible, la compagnie aérienne travaillant de manière productive avec ces groupes sur les échéanciers et les détails.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Consultez la Salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/nouvelles

