CALGARY, AB, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Le Groupe WestJet a annoncé aujourd'hui son horaire complet pour l'hiver 2024/2025, qui positionne davantage la compagnie aérienne comme le premier choix au Canada pour les voyages d'agrément grâce à un service élargi vers des destinations soleil, transfrontalières et transocéaniques populaires.

« Notre horaire d'hiver s'appuie sur notre objectif de veiller à ce que les Canadiens profitent d'un réseau complet de services aériens intérieurs abordables, tout en leur offrant un accès continu aux évasions vers les destinations soleil les plus populaires par temps froid, a déclaré John Weatherill, vice-président exécutif et directeur commercial du Groupe WestJet. Nous offrons plus de sièges et des tarifs abordables dans l'ensemble de notre réseau, afin de proposer aux Canadiens plus de choix et une plus grande flexibilité cet hiver. »

Les Canadiens continuent de profiter de la croissance du Groupe WestJet

En tant que Groupe Westjet, WestJet et Sunwing Airlines travailleront ensemble pour offrir plus de sièges vers des destinations soleil que toute autre compagnie aérienne canadienne, en proposant cet hiver 320 liaisons directes vers 63 destinations soleil populaires aux États-Unis, au Mexique, dans les Caraïbes et en Amérique centrale. Offrant plus de 16 millions de sièges pour 37 destinations intérieures, 21 destinations transfrontalières, 42 destinations soleil et trois destinations intercontinentales cet hiver, le Groupe WestJet augmentera sa capacité globale de 9 % par rapport à 2023 grâce à une croissance dans toutes les régions, notamment :

Augmentation de la capacité intercontinentale de 48 %

Augmentation de la capacité intérieure de 15 %

Augmentation de la capacité transfrontalière de 5 %

Augmentation de la capacité dans les Caraïbes latines de 3 %

Faits saillants de la croissance nationale :

Avec plus de 323 départs quotidiens au pays, WestJet offrira un service sur 71 itinéraires intérieurs uniques, tout en continuant d'améliorer la connectivité d'est en ouest à l'échelle du pays, notamment :

Croissance importante de la capacité intérieure par rapport à l'hiver 2023 à Winnipeg (44 %), Regina (24 %), Saskatoon (27 %), Edmonton (32 %), Kelowna (14 %), Vancouver (16 %) et Calgary (6 %)

(24 %), (27 %), (32 %), Kelowna (14 %), Vancouver (16 %) et Calgary (6 %) Une portion de 53 % des sièges de tous les services aériens intérieurs exploités dans l'Ouest en Alberta , en Colombie-Britannique, et entre les deux provinces.

, en Colombie-Britannique, et entre les deux provinces. Un plus grand nombre d'itinéraires uniques entre l'est et l'ouest du Canada que toute autre compagnie aérienne

Faits saillants de la croissance du nombre de vols d'agrément :

Dans la foulée de l'annonce d'un service hivernal vers Tulum, au Mexique, et l'île des Caraïbes de la Grenade, WestJet continue d'améliorer son offre de voyages d'agrément, grâce à ses investissements dans les vols vers des destinations soleil et vols transfrontaliers cet hiver, notamment :

Au premier rang avec 63 % de tous les vols reliant le Canada à Hawaï

à Hawaï Le plus grand nombre de vols vers l' Arizona et Las Vegas, avec 57 % et 44 % des sièges, respectivement

et Las Vegas, avec 57 % et 44 % des sièges, respectivement Augmentation considérable de la capacité vers les destinations des Caraïbes latines au départ de Kelowna (68 %), Winnipeg (37 %), Regina (27 %), Victoria (27 %), Calgary (10 %) et Edmonton (9 %)

En plus d'offrir aux Canadiens un accès sans égal aux destinations soleil, WestJet améliorera le service vers ses destinations intercontinentales les plus populaires tout au long de l'hiver grâce à un service continu toute l'année vers Tokyo et à une connectivité quotidienne vers Paris et Londres par l'entremise de sa plaque tournante mondiale à Calgary.

Augmentation de 42 % de la capacité des plaques tournantes de Delta sur douze mois

Tout au long de la saison hivernale, les invités de WestJet profiteront d'un accès continu au partenaire de partage de code, Delta Air Lines, dont les plaques tournantes d'Atlanta et de Minneapolis offrent un accès au moyen d'une connexion unique à plus de 100 destinations américaines par l'entremise du solide réseau du transporteur américain. Les vols sont offerts à partir de Calgary, d'Edmonton, de Regina, de Saskatoon, de Winnipeg et de Vancouver.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

