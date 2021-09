CALGARY, AB, le 8 sept. 2021 /CNW/ - Le groupe WestJet a annoncé aujourd'hui qu'à compter du 30 octobre 2021, tous ses employés devront être complètement vaccinés contre la COVID-19. De plus, le statut de vaccination complète sera une condition d'emploi requise pour tous les futurs employés embauchés par le groupe WestJet.

« La protection de la santé et de la sécurité de nos invités et de nos employés demeure notre priorité, et la vaccination est notre meilleure ligne de défense », a déclaré Mark Porter, vice-président directeur, Ressources humaines de WestJet. « Le secteur de l'aviation a été l'un des plus durement touchés par la pandémie, et nous sommes convaincus qu'exiger que tous nos employés soient vaccinés est la bonne chose à faire et que cela assurera des déplacements et un milieu de travail des plus sécuritaires pour tout le monde. »

Le groupe WestJet évaluera les employés qui ne peuvent pas se faire vacciner contre la COVID-19, pour raison médicale ou autre, et mettra en place des mesures d'aménagement. Les employés qui ne confirment pas leur statut de vaccination au plus tard le 24 septembre ou qui ne sont pas complètement vaccinés au plus tard le 30 octobre 2021, seront mis en congé sans solde ou congédiés. Dans le cadre de son mandat de vaccination, la compagnie aérienne ne fournira pas de tests de dépistage comme solution de rechange à la vaccination.

M. Porter a ajouté : « Le groupe WestJet demeure déterminé à devenir encore plus fort pour assurer la compétitivité de l'industrie de l'aviation au Canada. Il est essentiel que tous les employés soient vaccinés contre la COVID-19 pour assurer la sécurité des déplacements au Canada. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a porté à plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. WestJet a été lancée en 1996 avec trois avions, 250 employés et cinq destinations, et est passée au fil des ans à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays, avant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce à la promesse La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place dans le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et WestJet News à twitter.com/westjetnews.

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Ajoutez à vos favoris la page Salle de presse de WestJet : westjet.com/fr-ca/news.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 et 2020 au Canada (Bond Brand Loyalty)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

La carte de crédit de la compagnie aérienne a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Relations avec les médias : Pour joindre le service des Relations avec les médias de WestJet, veuillez communiquer par courriel à [email protected]

Liens connexes

http://www.westjet.com