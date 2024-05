CALGARY, AB , le 21 mai 2024 /CNW/ - Le Groupe WestJet est heureux d'annoncer la récente nomination de Heather Stefanson, ancienne première ministre du Manitoba, à son conseil d'administration.

« Nous sommes ravis d'accueillir officiellement Heather au sein du conseil d'administration du Groupe WestJet à un moment aussi critique de l'exécution de notre stratégie », a déclaré Chris Burley, président du conseil d'administration du Groupe WestJet. « La vaste expérience de Heather sur le plan des affaires gouvernementales et réglementaires aidera à renforcer les relations du Groupe WestJet avec les collectivités de tout le pays alors que nous poursuivons une croissance ambitieuse de notre service pour tous les Canadiens. »

Heather Stefanson a commencé sa carrière en politique en tant que conseillère politique au sein du gouvernement de Brian Mulroney. Elle a été assermentée au Cabinet dans la province du Manitoba en 2016, et a depuis occupé les postes de vice-première ministre, ministre de la Justice et procureure générale, ministre de la Famille et ministre de la Santé avant de devenir cheffe du Parti progressiste-conservateur et 24e première ministre du Manitoba en 2021. Elle a également présidé le Conseil de la fédération. Heather Stefanson possède une vaste expérience dans l'élaboration de politiques publiques. Ses compétences seront un atout précieux pour le conseil d'administration du Groupe WestJet.

« C'est un honneur de me joindre au conseil d'administration du Groupe WestJet en cette période de croissance et de possibilités pour le marché canadien de l'aviation », a déclaré Heather Stefanson, membre du conseil du Groupe WestJet. « Je me réjouis à l'idée de me joindre à mes collègues du conseil d'administration pour aider à gérer la stratégie au cours des prochaines années. »

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement trois avions, 250 employés et cinq destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Renseignements: Pour joindre le service des relations avec les médias de WestJet, veuillez envoyer un courriel à [email protected]